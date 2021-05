Sospesi 18 infermieri no-vax nel veronese. Verso le sospensioni anche in Trentino?

Chi non si vaccina, costituisce una possibile fonte di rischio per sé e per gli altri, ma soprattutto per i più anziani.

Per questa ragione la fondazione di San Giovanni Lupatoto (Verona), che gestisce nove strutture per anziani tra le quali la Residenza sanitaria assistenziale “Pia Opera Ciccarelli” di Verona, ha deciso di sospendere i 18 operatori socio-sanitari che non hanno voluto farsi somministrare il vaccino anti-Covid.

In totale i dipendenti della Pia Opera Ciccarelli sono circa 700, di cui almeno 500 lavorano in ambito sanitario o assistenziale per 640 posti letto per non autosufficienti. Tra questi, diciotto operatori socio-sanitari non hanno voluto sottoporsi al vaccino.

La Fondazione, riporta il quotidiano l’Arena, ha così disposto in via cautelativa, che i dipendenti non possano più svolgere le proprie mansioni, in quanto costituiscono un potenziale pericolo per gli ospiti e per coloro che lavorano alla loro assistenza.

Dura la reazione di Elisabetta Elio, direttrice dell’organizzazione: “Chi ha deciso di non vaccinarsi costituisce una possibile fonte di rischio per la struttura in cui lavora. In alcune strutture per anziani, sia in altre province venete che nel Veronese, ci sono già stati focolai di contagio causati da lavoratori che non avevano voluto sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid“, le sue parole.

In Trentino l’azienda sanitaria conta circa settemila dipendenti tra gli operatori sanitari. Ad oggi circa 600 gli operatori sanitari che hanno rifiutato il vaccino più i non vaccinati tra coloro che lavorano a tempo determinato. Conviene ricordare che come riportato nel decreto Draghi firmato alla fine di marzo per i sanitari che non si sottopongono al vaccino scatterà la «sospensione al diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio».

Il datore di lavoro, se il rifiuto di vaccinarsi persistesse, dovrà quindi demansionare il lavoratore con il ritocco al ribasso dello stipendio.