Quaere di Levico: c’è l’area in cui trasferire Edilpavimentazioni, ma serve l’aiuto della Provincia

La III Commissione presieduta da Ivano Job (Lega) ha dedicato ieri tre audizioni alla petizione popolare 12 sulla “delocalizzazione di un’attività produttiva impattante collocata in un’area residenziale presso Quaere di Levico”.

L’impresa in questione è la Edilpavimentazioni srl, che ha 50 dipendenti, per il cui trasferimento il 10 marzo scorso era stata consegnata in Consiglio provinciale la petizione con le firme di 372 sostenitori, tutti residenti a Quaere. La Commissione ha ascoltato ieri il referente dei firmatari della petizione, il Comune di Levico e la ditta Edilpavimentazioni srl.

Il sindaco di Levico Gianni Beretta ha spiegato che la zona residenziale di Quaere di Levico è impropriamente confinante con un’area produttiva dove opera la Edilpavimentazioni srl con 53 lavoratori le cui emissioni di odori di asfalto e rumori causati dal transito di mezzi pesanti per molte ore e per 120 giorni all’anno crea un grave disagio alla popolazione residente nelle case che si trovano a poche decine di metri dall’attività.

Pubblicità Pubblicità

Beretta ha segnalato che il Comune si è impegnato a mitigare il problema relativo alla viabilità e alla lavorazione degli asfalti nelle ore serali, consentita dalle 6 alle 22 con emissioni di odori. L’Appa ha effettuato monitoraggi per diversi mesi e la popolazione residente a Quaere si è fatta parte attiva che ha inviato un migliaio di segnalazioni di odori derivanti dall’asfalto e dagli altri prodotti utilizzati da Edilpavimentazioni.

Il Comune ha incaricato una società perché progetti una nuova viabilità d’accesso all’azienda in modo da sgravare la frazione dal passaggio di centinaia di camion nelle ore di maggiore produzione. Il costo della nuova viabilità sarebbe di 500.000 euro ma non risolverebbe il problema degli odori. La Consulta frazionale – ha proseguito il sindaco – ha deciso di puntare sulla delocalizzazione dell’impianto, per la quale l’azienda stessa sarebbe disponibile purché vi sia la disponibilità della Provincia a concorrere almeno in parte all’investimento anche a tutela dei lavoratori.

Alcune aree alternative all’attuale – ha aggiunto Beretta – si potrebbero prestare al trasferimento, a partire da una individuata nel Comune di Levico. Servono però o sgravi o finanziamenti della Provincia all’azienda.

Pubblicità Pubblicità



Si tratta di garantire una migliore qualità della vita ai residenti che sopportano da anni una situazione insostenibile per gli odori e i rumori. Secondo il sindaco occorre che la Provincia aiuti quest’azienda a spostarsi altrove. Così non si può andare avanti. Beretta ha concluso appellandosi alla Commissione perché si faccia tramite nei confronti della Giunta affinché affronti al più presto il problema.

Alessandro Sester, referente della Consulta frazionale di Quaere nell’ambito del Comune di Levico nonché dei residenti firmatari della petizione ha sottolineato di non voler fare polemica ma anche la mancanza di risposte da parte delle istituzioni. E ha sollecitato Comune e Provincia a convocare al più presto l’azienda per concordare una soluzione definitiva al problema.

La piccola frazione di Quaere è abitata dalla fine dell’800. Dagli anni ‘60 si è insediata una piccola realtà produttiva. Nel 2014 l’azienda in crisi è stata rilevata dalla Edilpavimentazioni. La Provincia e il Comune hanno rilasciato per decenni autorizzazioni sbagliate permettendo all’azienda di rimanere troppo vicina alla zona residenziale. C’è stato per questo un sequestro amministrativo da parte della Procura e alcuni interventi di mitigazione che per i firmatari della petizione non sono stati risolutivi.

Sarebbe un errore proseguire su questa strada senza un progetto che risolva definitivamente il problema. “Non siamo più disponibili ad accettare solo opere di mitigazione”, ha dichiarato Sester, specie dopo che l’intero consiglio comunale ha votato all’unanimità un documento che chiede la delocalizzazione dell’azienda. Negli ultimi nove mesi un tavolo tecnico sul problema ha sortito alcun risultato. Sester ha ricordato di aver avviato un dialogo con Gianluca Viola di Edilpavimentazioni e di aver trovato in lui un imprenditore intelligente e disponibile alla delocalizzazzione dell’impresa. L’azienda avrebbe infatti bisogno di un’area più ampia dove poter lavorare 24 ore su 24, cosa che nell’attuale non consente. Per segnalare questa disponibilità e l’area individuata a questo scopo sono state inviate apposite note alle istituzioni che ad oggi, però, non hanno ancora risposto. Tra le varie ipotesi ci si è concentrati nell’ex cava fuori dall’abitato di Quaere che all’azienda e al Comune andrebbe bene. L’impresa sarebbe disposta ad investire tre milioni di euro per un nuovo impianto a caldo da trasferire in quest’area che andrebbe però prima acquistata. Per questo chiede l’intervento della Provincia. Il problema è proprio questo: avere una prospettiva per poter pensare alla delocalizzazione entro 1-2 anni. “Dateci la speranza di poter uscire da questa situazione”, ha concluso Sester.

Gianluca Viola, uno dei fratelli della famiglia dei titolari di Edilpavimentazioni srl, ha condiviso con Sester e con il Sindaco l’esigenza di risolvere definitivamente il problema della vivibilità “che – ha spiegato – non interessa solo la popolazione ma anche i l’azienda stessa”. “A fine anno – ha aggiunto – abbiamo trovato un accordo e formalizzato anche delle ipotesi che per noi vanno bene nonostante i costi siano elevati. Per l’area alternativa individuata ora siamo in attesa di risposte dalla Provincia per capire cosa potremo fare in termini di investimenti. Le famiglie dei lavoratori che vivono a Quaere sono 65. E abbiamo una sede anche all’estero. La ditta è sana e se c’è da investire per dare maggiori garanzie siamo disponibili alla trattativa per capire fin dove a livello economico si può arrivare. Noi chiediamo solo di poter lavorare e che i residenti di Quaere possano vivere tranquilli. Marilena Viola, legale rappresentante della ditta Edilpavimentazioni srl, ha aggiunto che “a questo punto la cosa più importante è programmare individuando un punto da cui poter partire concretamente”.

Aldo Chirico, consigliere comunale di minoranza, ha confermato che tutti i consiglieri hanno votato un ordine del giorno presentato in aula dalla maggioranza per sollecitare interventi risolutivi all’annoso problema di Quaere. L’azienda garantisce molti posti di lavoro e ha margini per investire ma non si può sottovalutare il problema della salute pubblica. Per questo Chirico ha rivolto un appello alla Giunta provinciale affinché avvii le iniziative necessarie alla delocalizzazione vista la disponibilità manifestata dalla famiglia Viola a spostare l’azienda in una zona più idonea dove non darebbe fastidio a nessuno. Chirico ha confermato che per questo occorre l’aiuto della Provincia e sollecitato a stringere i tempi per dare una prospettiva alla popolazione e all’azienda.