Da lunedì 24 parte di via San Martino chiusa per lavori

Scatteranno lunedì prossimo 24 maggio una serie di provvedimenti viabilistici in via San Martino per poter effettuare uno scavo per la sostituzione delle tubazioni del gas e dell’acquedotto, con il divieto di sosta su tutta la via e la trasformazione della parte di via non interessata dai lavori a doppio senso di marcia, per permettere l’accesso ai parcheggi interni dei residenti e delle attività presenti.

E’ istituito quindi il divieto di transito veicolare e di sosta e fermata con rimozione forzata – a tratti secondo lo stato di avanzamento dei lavori – in via San Martino nel tratto compreso tra l’incrocio con via Torre D’Augusto ed il civico 11.

Contemporaneamente si istituisce il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra Largo N. Sauro e via Torre D’Augusto per le porzioni di strada non interessate dai lavori. Il provvedimento durerà fino al 17 giugno. E’ garantito il transito pedonale. Verrà posizionata un’apposita segnaletica.

