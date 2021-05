Coronavirus: non solo strumenti di protezione, le mascherine sono anche alla moda

In questi difficili tempi di pandemia, tra le certezze che si hanno vi sono certamente quelle relative agli strumenti di protezione dal virus: la distanza di sicurezza, il lavaggio accurato delle mani e le mascherine indossate sia all’aperto che al chiuso sono i punti cardine da cui partire per limitare il contagio il più possibile.

In particolare, le mascherine sono entrate a far parte così radicalmente della nuova quotidianità da conquistarsi in modo piuttosto rapido anche le attenzioni della moda.

Al giorno d’oggi, infatti, oltre alle soluzioni classiche, è possibile trovare sul mercato un ampio numero di proposte personalizzate secondo specifiche tendenze, per assicurare di sfoggiare un prodotto che sia al tempo stesso sicuro e accattivante, bello da vedere.

Le mascherine in tessuto alla moda – Tra le proposte all’ultimo grido nell’ambito dei presidi medici ci sono senza dubbio le mascherine colorate, perfette per creare abbinamenti cromatici con gli outfit del quotidiano o delle occasioni più importanti. Si tratta di soluzioni apprezzate anche in ambito professionale, in quanto in grado di trasmettere l’immagine di una realtà che tiene in grande conto anche il più minimo dettaglio.

Al giorno d’oggi, questi articoli di tendenza sono disponibili anche online, è sufficiente fare riferimento ai migliori portali specializzati del settore, come per esempio M-Mask, dove nell’apposita sezione “ mascherine moda ” del sito ufficiale è possibile trovare numerose soluzioni con cui proteggersi dal virus in modo glamour.

Queste mascherine sono realizzate con tessuti lavabili ed estremamente confortevoli, quindi non irritano la pelle e sono perfetti anche per i più piccoli. La forma è ergonomica e le aperture che devono essere adattate dietro alle orecchie sono tutt’uno con il corpo principale della mascherina, così da risultare ancor più aderenti ma senza impedire i movimenti. Dopo ogni uso si possono lavare anche a mano, così da poter essere indossate anche più volte: ma sarà fondamentale inserire, nell’alloggiamento dedicato, l’apposito filtro.

I filtri di queste mascherine sono di poliestere e vanno cambiati dopo ogni uso, pur con la possibilità di igienizzarli durante la giornata con uno spray disinfettante: la loro efficacia contro le particelle e i batteri è pari almeno al 98% e ciò li rende indispensabili per contenere la trasmissione del virus. Di solito, le confezioni in vendita prevedono qualche decina di unità per durare più a lungo nel tempo.

Il risultato, quindi, sono mascherine atte a proteggere in modo davvero efficace, ma in molteplici colorazioni per incontrare i gusti di tutti, adulti e giovanissimi: si va dal rosso al blu, dal verde al giallo e persino a varianti in più colorazioni e persino in fantasie animal. Chi le usa, solitamente ne acquista più di una non solo per averne pronte anche dopo aver lavato quella utilizzata, ma anche per adattarle all’outfit del momento.

Gli altri tipi di mascherina – Oltre alle mascherine colorate, poi, ci sono le classiche che si suddividono in chirurgiche, più leggere, e poi nelle varie FFP1, 2 e 3. Le chirurgiche si utilizzano soprattutto per proteggere gli altri da un eventuale contagio, in quanto garantiscono un buon filtraggio dall’interno verso l’esterno: in luoghi aperti o poco affollati sono pratiche e ideali ma sono rigorosamente monouso.

Monouso, a meno di indicazione precisa (R, per “riutilizzabile”), sono anche le mascherine di tipo FFP, ovvero Filtering Face Piece. Quelle di tipo 1 si usano principalmente in luoghi di lavoro ove vi sia pericolo di inspirazione di particelle più “grandi” di un virus o di un batterio, ma che possano comunque risultare irritanti.

Le FFP2, invece, grazie ai molteplici strati filtranti, possono impedire in entrambi i sensi la penetrazione di virus e batteri fino al 95%, mentre le FFP3 arrivano persino al 98%. Queste ultime si impiegano soprattutto in ambienti ospedalieri ove vi sia un reale pericolo di contagio e anche queste due tipologie sono monouso. Ne esistono versioni con filtro per facilitare la respirazione a chi la indossa, ma in questo caso l’efficacia protettiva per chi si trovi nei paraggi diminuisce fino al 20%.

Come usare correttamente le mascherine – Che si tratti di quelle coloratissime alla moda o delle semplici FFP2, le mascherine vanno sempre maneggiate con le mani rigorosamente pulite onde evitare contaminazioni, sia nel momento di metterle che quando si tolgono.

A questo proposito, quando fuori casa, se non si ha modo di poter utilizzare acqua e sapone, va bene anche impiegare un gel igienizzante specificamente adibito allo scopo.

La cosa migliore è afferrarle sempre dagli elastici e posizionarle in modo da coprire bene naso e bocca per una protezione completa.