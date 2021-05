Analista tecnico: ecco il corso certificato SIAT di «Segnaliditrading.net»

L’analista tecnico è una figura molto ricercata sul mercato, in grado di offrire importanti opportunità professionali e ottime potenzialità di carriera, sia in Italia che all’estero.

Per svolgere questa attività è essenziale certificare le proprie competenze presso la SIAT, la Società italiana analisti tecnici, seguendo un cammino di formazione di alta qualità in grado di offrire un’adeguata preparazione, per superare l’esame tecnico e ricevere l’abilitazione ad esercitare questa professione.

Nel nostro Paese l’unico percorso per diventare un analista tecnico certificato SIAT è quello proposto dai professionisti di segnaliditrading.net , dove trovare una masterclass dedicata per acquisire le conoscenze indispensabili per raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, il corso specializzato permette di imparare a creare la propria strategia operativa partendo da zero, per apprendere come investire in modo professionale attraverso lo sviluppo di capacità essenziali per operare in maniera autonoma sui mercati finanziari.

Come funziona la masterclass per diventare un analista tecnico certificato – Per lavorare nel settore finanziario come un vero professionista bisogna maturare una serie di competenze di alto livello, tra cui l’analisi tecnica, l’analisi fondamentale, il money management e le principali tecniche di gestione del rischio.

Queste abilità consentono di monitorare i mercati e gli asset finanziari in maniera ottimale, costruire un portafoglio diversificato e bilanciato, pianificare strategie d’investimento efficienti e comprendere come operare in modo sostenibile nel lungo termine.

La masterclass a cura degli esperti di Segnaliditrading.net prevede una formazione a 360 gradi, con una serie di lezioni online della durata di 12 settimane e due giorni in aula con incontri dal vivo presso la sede di Mendrisio. Questo percorso con posti limitati, per garantire a tutti il massimo supporto da parte dei docenti, permette da un lato di prepararsi per l’esame SIAT in modo adeguato, dall’altro consente di imparare come realizzare una strategia d’investimento personalizzata e fare trading multiday in maniera profittevole.

L’apprendimento è sostenuto da servizi di coaching avanzato, per ricevere una guida costante indispensabile durante il processo di formazione, con il valore aggiunto di un gruppo di studio su Telegram per dialogare in tempo reale con gli altri studenti, trader professionisti e docenti.

L’integrazione della formazione a distanza e in sala permette di usufruire dei vantaggi di entrambe le modalità, per gestire lo studio in modo indipendente e conciliarlo con i propri impegni, confrontandosi anche dal vivo con investitori professionisti per un riscontro diretto dei risultati raggiunti.

Masterclass per analista tecnico certificato: quali sono opportunità e vantaggi – Per lavorare nel mondo della finanza non basta essere degli appassionati degli investimenti, infatti per cogliere le opportunità professionali è necessario certificare le proprie competenze e studiare con degli esperti qualificati.

Un analista tecnico abilitato ha molte porte aperte in ambito lavorativo, con la possibilità di essere assunto presso società finanziarie, oppure svolgere l’attività in modo autonomo offrendo consulenze e collaborazioni a privati e aziende. Inoltre, è possibile lavorare anche nel settore dell’informazione, sfruttando i canali digitali per diventare un divulgatore finanziario.

Ovviamente la proposta formativa deve essere di alta qualità, per evitare di sprecare tempo e ottenere una preparazione adeguata per superare i test di certificazione previsti dalla SIAT. Nel processo di apprendimento bisogna sviluppare capacità reali per essere in grado di investire da soli e analizzare i mercati in modo professionale, requisiti indispensabili per operare in maniera indipendente o all’interno di imprese del settore.

Per questo motivo è importante scegliere con attenzione il percorso formativo giusto, verificando l’affidabilità del contenuto proposto, la reputazione dei docenti e le performance degli studenti.

La masterclass di analista tecnico certificato di segnaliditrading.net è realizzata da esperti certificati in ambito finanziario, con un team composto da trader professionisti e docenti altamente qualificati. Il riferimento per il corso è Alessandro Moretti, analista tecnico abilitato presso la SIAT, trader di professione con oltre 10 anni di esperienza e riconosciuto dall’IFTA con il prestigioso titolo di Certified Financial Technician.

Il corso vanta eccellenti recensioni indipendenti disponibili a tutti su Trustpilot, in più oltre il 90% degli studenti passano l’esame SIAT al primo tentativo, a dimostrazione della qualità della proposta formativa.