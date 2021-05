Sfida 3.3.D: al via i progetti (con alcune novità)

Il vicesindaco Silvia Betta ha fatto visita nella mattina di mercoledì 19 maggio ai lavoratori che hanno dato avvio al progetto Sfida 3.3.D (ex Intervento 19).

Due le visite: a palazzo San Francesco agli addetti ai due progetti «Riordino archivi amministrativi» e «Valorizzazione di beni culturali e custodia mostre» (per i quali la novità è la nuova sede, più ampia e funzionale di quella degli anni passati, che era nel sottotetto del municipio, e con una migliore dotazione informatica), e a seguire nella sede dell’Apsp Casa Mia in viale Trento, dove è partito un nuovissimo progetto in ambito sociale dedicato al supporto dei servizi di conciliazione estiva dei Centri socio educativi territoriali, «Ausiliare alla conciliazione ed educativa dei minori».

«Mi pare vada sottolineato come quest’anno ci siano state ben dieci rinunce –spiega il vicesindaco Silvia Betta– delle quali, quasi tutte di persone che hanno trovato lavoro o si sono messe in proprio, che è la gratificazione più bella per questo progetto, il cui scopo è precisamente accompagnare le persone in difficoltà verso una vita lavorativa indipendente. Ci tengo a rimarcare il grande impegno dell’ufficio politiche sociali nell’affrontare le mille difficoltà causate dalla pandemia e nel trovare sempre nuove strade, che quest’anno, vista l’impossibilità di dare corso ai lavori nel sociale, che occupavano in particolare donne ed erano rivolte al sostegno di persone anziane o in situazione di fragilità, ha ideato e realizzato un nuovo progetto con l’Apsp Casa Mia di sostegno alle attività legate alla conciliazione, con un doppio risultato per le donne: il sostegno lavorativo e quello alla conciliazione».

«Davvero una bella notizia per noi –ha detto la presidente del Casa Mia Mariacristina Rizzonelli– di cui ringrazio il Comune, che ci consente, in particolare, di gestire in modo adeguato la mole di incombenze stabilite dalle norme covid-19, potendone garantire l’osservanza più scrupolosa e consentendo agli educatori di svolgere al meglio le proprie delicate mansioni».

Sfida 33D è rivolto a persone residenti in Trentino da almeno tre anni, disoccupate da più di 12 mesi e con più di 45 anni di età, a persone disoccupate invalide e a persone disoccupate con più di 25 anni di età in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, segnalati dai servizi sociali o sanitari, tra cui donne vittime di violenza.

Nel 2021 il Comune di Riva del Garda ha messo in campo sei progetti di Intervento 3.3.D della durata di sei mesi per 48 opportunità lavorative part time, così ripartite: 5 caposquadra a tempo pieno, 15 disoccupati e 28 segnalati. Di questi, 23 sono donne (2 caposquadra, 9 disoccupate e 12 segnalate) e 25 uomini (3 caposquadra, 6 disoccupati e 16 segnalati).

Oltre alla novità del Casa Mia, che impiega 8 lavoratrici (di cui una caposquadra), sono stati confermati i progetti «Riordino archivi amministrativi» (12 lavoratori, di cui un caposquadra), «Valorizzazione di beni culturali e custodia mostre» (quattro lavoratori) e tre progetti nell’ambito dell’abbellimento urbano e rurale: «Siti ornamentali e piantumazioni» (un caposquadra e 7 part-time) e due progetti di «Recupero ambientale aree verdi e sentieri degradati» (ciascuno per un caposquadra e 7 part-time), uno per il centro e uno per le frazioni.

Il costo totale è poco inferiore a 400 mila euro. Le cooperative sociali che gestiscono i progetti sono la Oasi Tandem di Riva del Garda (ambito amministrativo, sociale e culturale) e la Coop Lavoro di Borgo Lares (abbellimento urbano e rurale). La durata dei progetti è di sei mesi.