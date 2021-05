Responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico, dal 20 maggio la presentazione delle domande

Ci sarà tempo dalle ore 10 del 20 maggio 2021 alle ore 10 del 10 giugno 2021 per presentare la domanda di messa a disposizione per gli aspiranti ai profili professionali di responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico fuori graduatoria.

La nuova procedura informatizzata per la presentazione delle domande permetterà di stabilire dei criteri di comparazione semplificati e uniformi dei titoli dei candidati. La domanda di inserimento nel sistema informatico avrà durata annuale.

Prenderà il via domani, giovedì 20 maggio 2021, la nuova procedura informatizzata per la presentazione delle domande riferite alle figure professionali di responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico per gli interessati non ancora inseriti nelle specifiche graduatorie. L’inserimento nel database sarà possibile solo per coloro in possesso del titolo di studio necessario per poter accedere alla specifica figura professionale.

La domanda di inserimento negli elenchi MAD dovrà essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS), oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale. L’apposito link per accedere alla compilazione della domanda sarà pubblicato sul sito di Vivoscuola. La domanda avrà valore per l’intero anno scolastico 2021/2022, ovvero dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022.

Le MAD saranno utilizzate dai dirigenti scolastici solamente dopo lo scorrimento infruttuoso delle proprie graduatorie d’istituto relative alle specifiche figure professionali. La finalità del nuovo sistema informativo infatti non è dare vita a ulteriori nuove graduatorie rispetto alle graduatorie d’istituto; più semplicemente, l’obiettivo è quello di fornire alle scuole un database aggiornato, per le figure professionali di responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico, in cui sia possibile, attraverso dei filtri, verificare se il potenziale dipendente possiede determinate caratteristiche. Il sistema faciliterà dunque il dirigente scolastico nella verifica del possesso dei requisiti di accesso alla figura professionale e nel riscontro degli ulteriori elementi del curriculum.

Maggiori dettagli riferiti ai titoli e alle modalità di compilazione delle domande possono essere scaricate al link: https://www.vivoscuola.it/guida-mad-ras-cs

