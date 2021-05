Riva del Garda, giardini all’italiana: arrivano le precisazioni dell’assessore Grazioli

L’assessore alla qualità urbana Luca Grazioli fa il punto della situazione circa l’intervento di rifacimento dei giardini all’italiana a Punta Lido, in corso in questi giorni. «L’Amministrazione, come più volte ha rimarcato, crede fortemente nel decoro e nella bellezza di questo territorio –spiega l’assessore- e riguardo agli interventi sul verde pubblico, e soprattutto sulle aiuole, la programmazione degli interventi in questi mesi è fitta. Purtroppo, come accennato nell’ultimo consiglio comunale dalla sindaco Cristina Santi a una domanda di un consigliere comunale durante la question time, le temperature basse e poi il cattivo tempo non ci hanno sicuramente aiutato, e quindi alcuni lavori hanno subito leggeri ritardi.

Nello specifico, riguardo i giardini all’italiana, oltre al maltempo, non si è voluto vanificare la piantumazione di tulipani che era stata fatta in ottobre dalla ditta che aveva l’appalto delle fioriture, e quindi si è atteso alcuni giorni prima di procedere con la nuova lavorazione. Proprio in questi giorni si cercherà di recuperare il tempo perduto, dando priorità a questi giardini per regalare durante questo weekend già un buon risultato visivo».

L’intervento consiste in linea di massima nell’estirpazione delle aiuole di bosso, gravemente danneggiate dalla piralide (insetto proveniente dalla Svizzera e in rapida espansione, le cui larve si sviluppano esclusivamente sulle piante di bosso, nutrendosi di foglie, germogli e rami, causando gravi danni in particolare ai giardini all’italiana), nel riporto di terra vegetale e nella successiva messa a dimora di nuove aiuole di tasso e del manto erboso, successivamente ridisegnando il giardino secondo il progetto originario.

