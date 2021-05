Bisesti al Rotary: “Grazie per questo supporto agli studenti per le sfide future del mondo del lavoro”

Un kit interattivo di ultima generazione, in grado di accompagnare gli studenti nella preparazione adeguata ad affrontare le sfide che li vedrà impegnati nel mondo del lavoro: è il dono che i Rotary Cub del Trentino, assieme ai Club di Alto Adige/Sud Tirol, Friuli Venezia Giulia e Veneto stanno consegnando a 23 centri di formazione professionale dei propri territori, in un’iniziativa finalizzata a sostenere gli studenti nel processo di apprendimento, attraverso la creazione di ambienti virtuali collaborativi in cui i ragazzi possono essere soprattutto protagonisti in un contesto dinamico e operativo.

Tra le scuole destinatarie della strumentazione, l’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento che oggi ha ricevuto il kit alla presenza dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti.

Si tratta di un sistema mobile per la didattica digitale e le videoconferenze, utilizzabile in aule e laboratori anche in presenza, composto da un monitor interattivo collegato ad un computer, con microfoni, altoparlanti, webcam e altre dotazioni, utilizzabile di fatto come una LIM di ultima generazione, integrabile con tutte le maggiori piattaforme di didattica digitale.

Pubblicità Pubblicità

“È davvero una soddisfazione essere qui oggi, vedere dal vivo gli studenti lavorare ai loro progetti in questo istituto dove scuola, ricerca e imprese procedono insieme verso nuovi orizzonti di sviluppo. L’istituto Artigianelli è definito propriamente un “ecosistema” per l’apprendimento: un’eccellenza in Trentino che coniuga tecnologia, alta innovazione e formazione, attraverso un modello innovativo per offrire ai ragazzi competenze specifiche e facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. È quindi importante dare agli studenti le migliori strumentazioni per stare al passo con i tempi“, ha detto l’assessore Bisesti, ringraziando il Rotary per il nuovo contributo tecnologico alla didattica donato all’istituto. All’evento hanno partecipato i rappresentanti Rotary dei Club trentini e l’assistente del governatore del Distretto 2060 Marina Prati, che ha sottolineato il valore della presenza sul territorio e del sostegno ai giovani anche attraverso contributi come quello odierno.

Il direttore degli Artigianelli, Erik Gadotti ha illustrato il modello sul quale si basa la didattica dell’istituto, che si avvale della collaborazione dell’Università di Trento e di FBK nella costituzione di un percorso formativo che abbraccia non solo la scuola professionale per operatore grafico multimediale e il quarto anno tecnico, ma anche l’Alta formazione per la Comunicazione multimediale, il corso universitario di interazione uomo-macchina e progetti di ricerca di riferimento internazionale.

Punto di forza, la personalizzazione del curriculum di ogni studente e la valorizzazione delle abilità dei più fragili. Come è stato detto nel corso dell’incontro, oltre a trasporto, installazione e collaudo nelle diverse sedi, il progetto di donazione dei kit tecnologici alle scuole prevede una formazione dedicata alla didattica e allo streaming video di alcune ore in presenza e da remoto, supportata anche da una serie di video e da specifica assistenza tecnica per eventuali progetti didattici di particolare impegno.

Pubblicità Pubblicità