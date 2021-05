Trentino al top: prima dose al 40,44% dei cittadini. Ecco quanto durerà il vaccino.

Sarà quello di Giugno il mese decisivo, cioè quando arriveranno in Italia oltre 20 milioni di vaccini. Vaccini che – ha reso noto il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri – hanno una durata dagli 8 ai 12 mesi.

«La certezza della durata del vaccino ad oggi è di otto mesi, di questo siamo sicuri. Ma non vedo perché non dovrebbe arrivare a un anno” – ha detto Sileri – i sei mesi, a mio avviso, dovrebbero essere spostati in avanti di altri sei mesi. E’ chiaro che ci sarà uno spostamento in avanti, con l’evidenza scientifica, di immunità acquisita».

Il Trentino intanto va diritto alla meta e continua la campagna vaccinale ad una media di oltre 5.000 vaccinati al giorno. Alla fine di maggio via libera anche alla somministrazione anche per gli over 40.

Pubblicità Pubblicità

Il generale Figliuolo accolto in Trentino Venerdì ha fatto i complimenti al governatore Maurizio Fugatti per come sta gestendo l’emergenza sanitaria. «Abbiamo chiesto un aumento di dosi – ha sottolineato Fugatti – per ampliare il numero di vaccini necessario per poter aprire agli over 40. Il generale ci ha assicurato che le nuove dosi di vaccino per gli over 40 arriveranno a fine maggio/inizio giugno».

Non è quindi fantascienza pensare che dalla metà di giugno tutti possano vaccinarsi liberamente negli hub trentini per raggiungere nel mese di settembre quello che tutti chiamano «Immunità di gregge»

La nostra regione è sempre a primo posto nella somministrazione della prima dose con il 40,44% degli abitanti vaccinati. La media nazionale – come dal grafico – è del 36,7%.

Pubblicità Pubblicità



Inoltre è fra le prime regioni nelle ospedalizzazioni che raggiungono le 12 ogni 100 mila abitanti. La percentuale degli ospedalizzati nell’ultima settimana + meno 13,9% ben al di sotto della media nazionale che è del 19,8%.

Nelle ultime 24 ore sono 65 le persone ricoverate e 17 quelle che hanno bisogno dei reparti di rianimazione. Bene anche l’incidenza che è di 82 casi di contagi ogni 100 mila abitanti.

L’Italia è tutta in giallo, eccetto la valle d’Aosta che rimane in arancione, ed il colore dà il via al processo di revisione del coprifuoco e delle limitazioni come il servizio all’interno dei ristoranti, la riapertura dei centri commerciali nel weekend, la ripresa del wedding, ecc.

Agenda che sarà discussa a partire da lunedì 17 maggio e prevederà uno sblocco significativo a partire dal 24 maggio con qualche anticipazione sulle ipotesi che anche Italia a Tavola ha provato a tracciare nei giorni scorsi.

Con i dati del monitoraggio condotto dall’Istituto superiore di Sanità, l’indice Rt di contagio nazionale scende a 0,86 da 0,89 della scorsa settimana. Questo il dato chiave di cui terrà conto il ministro alla Salute Roberto Speranza che, sul tema, ha avuto un confronto con le Regioni che hanno chiesto la revisione dei parametri e l’eliminazione delle fasce di colore. Di cui però si parlerà nella cabina di regia di lunedì 17.

La prima novità, in ordine di tempo, potrebbe essere quella sul coprifuoco che già lunedì 17 potrebbe essere modificato con il posticipo dell’entrata in vigore del divieto di circolazione di una o due ore dal 24 maggio. Per la riapertura dei locali all’interno e la ripresa del banqueting, il sottosegretario ha indicato l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno.

Ma è ormai chiaro che sarà il 21 maggio il giorno decisivo per le riaperture. In base ai dati acquisiti con il nuovo sistema di calcolo che tiene conto dell’incidenza dei casi come parametro per la determinazione del colore, si potrà evitare di avere nuove chiusure a fronte di un atteso rialzo dell’Rt a fronte delle aperture concesse dal 26 aprile.

Il primo giugno dovrebbe arrivare la riapertura ufficiale di ristoranti e bar al chiuso con l’orario di attività fino alle 23. Dal 15 giugno via libera alle feste di matrimonio. Data da segnare in calendario per tutti gli sposi che dopo mesi di rinvii e incertezze possono coronare il desiderio di festeggiare il proprio matrimonio con un ricevimento.

Dal primo di luglio via libera alle aperture di terme, fiere, congressi e convegni.