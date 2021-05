Telemarketing selvaggio: la truffa è anche informatica

Pur senza una precisa strategia le truffe telematiche arrivano dappertutto, anche in Trentino. In questi giorni a battere il territorio sono i personaggi che propongono offerte di assoluta convenienza per acqua, gas, energia elettrica e telefonia.

Si tratta del telemarketing selvaggio per il quale basta una distrazione per ritrovarsi a pagare costi per servizi mai richiesti.

Poi in che modo dei perfetti sconosciuti siano riusciti ad avere il numero telefonico o l’indirizzo mail è ancora un mistero, quello che è certo che nonostante le molte denunce non c’è ancora una legge che tuteli i consumatori.

Non è nemmeno tutelato il nome dei protagonisti del mercato, in tutti i casi si tratta di agenzie esterne che si dicono far parte di aziende conosciute senza averne nulla a che fare. Le telefonate arrivano a tutte le ore della giornata sia da rete mobile che fissa, ma la nuova frontiera è la truffa per posta elettronica.

Il Gruppo Enel ha recentemente segnalato delle comunicazioni ingannevoli che avevano come oggetto: “Enel Energia Emissione Bolletta Pec” e di seguito si chiedeva di comunicare i propri dati bancari e codici personali per un controllo incrociato.

Ma come si può fare per evitare di non cadere nel tranello? Prima di tutto non rispondere ai numeri anonimi o provenienti dall’estero.

L’operatore deve informare sia sulle normative della privacy che dettagliare per conto di chi stia chiamando, come deve dare una risposta chiara alla richieste di sapere da dove sia stato preso il numero di telefono.

Un’accortezza può essere quella di non rispondere, ma richiamare il numero sconosciuto: se la chiamata in entrata non è possibile meglio bloccare il numero stesso.

Un altro indizio di truffa è quando al termine della telefonata passano alcuni secondi prima che la comunicazione sia interrotta. Una contromossa può essere quella di chiudere la telefonata dichiarandosi minorenni oppure non confermare mai con un chiaro “si” qualsiasi richiesta.

Attenzione perché il mondo delle truffe punta determinate fasce d’età per le quali tutte quelle contromisure delle quali abbiamo parlato, potrebbero essere quasi impossibili da attuare. Ed allora la cosa migliore da fare resta quella di non rispondere ai numeri sconosciuti.