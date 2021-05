Bitcoin in portafoglio: ecco quali sono le cinque società quotate che ne hanno di più

Ormai non è di sicuro una novità, dal momento che la finanza mainstream ha accettato l’arrivo e la diffusione della valuta digitale Bitcoin, un asset che interessa un po’ tutto il mondo . Quest’ultima, con il passare dei mesi, ha raggiunto il primo posto tra le criptovalute dal punto di vista della capitalizzazione sul mercato.

Chi è abituato a investire nelle criptovalute guardando l’andamento del btc/usd , senza ombra di dubbio potrà essere interessato a conoscere il nome delle società quotate che detengono il maggior quantitativo di Bitcoin in portafoglio. Da diversi anni, la storia del Bitcoin va di pari passo con la finanza mainstream.

Alla scoperta di Microstrategy – In questa particolare classifica, svetta Microstrategy, una società di business intelligence che è guidata dal CEO Michael J. Saylor. Le azioni di questa società, sul Nasdaq, hanno fatto registrare un incredibile aumento di ben il 413,3% nel giro di un solo anno: sembra che buona parte del merito sia legata al fatto che la società si è esposta in maniera importante in relazione all’acquisto di criptovalute.

Pubblicità Pubblicità

La prima data cardine si riferisce ad agosto 2020, ovvero quando Microstrategy scelse di effettuare una serie di investimenti su tale asset, pari a circa 250 milioni di dollari. Saylor, con il passare dei mesi, ha proseguito nella sua opera di raccolta di Bitcoin sul mercato, fino ad arrivare a possederne oltre 91200 Bitcoin, per un valore che supera ampiamente i 5 miliardi di dollari.

Tesla – Alle spalle di Microstrategy troviamo Tesla, anche se le ultime notizie chiaramente non lasciano presagire nulla di buono. Elon Musk aveva di fatto aperto una grande finestra verso il mondo delle criptovalute, con un corposo investimento pari a ben 1,5 miliardi di dollari, che era stato portato a termine a gennaio di quest’anno, consentendo alla stessa società californiana di mettersi in tasca la bellezza di 48 mila Bitcoin, con il valore degli stessi che era arrivato fino a 2,5 miliardi di dollari per merito del boom della quotazione, anche se le notizie degli ultimi giorni hanno radicalmente cambiato le carte in tavola .

Square – Sul gradino più basso del podio non si può evitare di citare Square, che si piazza subito dietro Microstrategy e Tesla. In compagnia di PayPal, si tratta di uno dei colossi nel settore dei pagamenti sul web, e sta facendo i primi passi verso una totale apertura nei confronti delle valute digitali. La società, che vede a capo Jack Dorsey, ha cominciato a operare nel settore delle valute digitali, ha cominciato a focalizzarsi sugli investimenti nelle criptovalute da ottobre 2020, in modo particolare su Bitcoin, mettendo le mani su ben 4709 token, per una somma intorno ai 50 milioni di dollari.

Pubblicità Pubblicità



Marathon Digital Holdings – Sfiora, seppur per poco, il podio: si tratta di Marathon Digital Holdings, una società che opera da diverso tempo nel settore mining di Bitcoin. In base alle ultime notizie che sono circolate online, ecco che Marathon sta seguendo una strategia del tutto specifica che riguarda la diversificazione del proprio wallet, inserendo Bitcoin e dollari americani.

In questo modo, ha raggiunto il tetto di 5000 token accumulati, di cui una buona parte era stata comprato a gennaio scorso, per una cifra che si aggira intorno ai 150 milioni di dollari. Il valore dei Bitcoin che Marathon si ritrova nel suo portafoglio si aggira intorno a 275 milioni di dollari, ma c’è da mettere in evidenza anche come la dotazione generale continui ad aumentare, a un ritmo intorno ai 55 Bitcoin al giorno, per merito soprattutto del grande lavoro che viene svolto ogni giorno da parte di più di 100 mila miners.