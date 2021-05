Figliuolo: “Il Trentino alla svolta sui vaccini, può raddoppiare le sue capacità”. Oggi arrivati 4.000 vaccini

Trentino promosso sulla vaccinazione anti-Covid. Il generale e commissario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub vaccinale di Trento Fiere in via Briamasco assieme al capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e all’assessore Stefania Segnana, ha parlato di “numeri confortanti” per il territorio.

Le cifre sulla copertura – per over 80, over 70 e persone fragili – sono “sopra la media nazionale”. “Di questo – ha riconosciuto il commissario – devo dare atto alla Provincia autonoma”. Poi ha parlato di “svolta” a un passo: “Il Trentino – queste le sue parole – può raddoppiare la sua capacità di somministrazione con l’aiuto di medici di medicina generale, farmacie e calibrando i turni”. Sui 42 giorni tra prima e seconda dose il generale ha avallato la decisione locale. Quanto alle previsioni, le nuove dosi sono attese “sul fine maggio-inizio giugno”. Nel frattempo si conta sull’aumento della capacità vaccinale rinforzata anche dalla prevista apertura del grande drive through a San Vincenzo (Mattarello). Qui Figliuolo ha concluso la visita in città che ha incluso una tappa al drive through di via Fersina.

Figliuolo e Curcio sono arrivati all’hub vaccinale nella mattinata, mentre ferveva l’attività nell’ambito della campagna di vaccinazione in cui il Trentino ha dato prova di impegno e ottimi risultati. Con loro oltre a Fugatti e Segnana, il sindaco e i dirigenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, della Provincia e della Protezione civile nazionale e locale.

“Abbiamo fatto presente al generale Figliuolo – ha detto Fugatti – qual è la situazione della campagna vaccinale in Trentino. Il nostro territorio registra numeri importanti e sul tema della prima e seconda dose è stata presa una decisione non facile, ma che è risultata valida”.

Parole riprese dal generale di fronte alla stampa. “Partendo da quello che ha detto il presidente Fugatti, che ringrazio per l’invito, siamo venuti assieme all’ingegner Curcio a fare una verifica sul campo. I numeri di questo territorio sono molto confortanti, qui siamo al 93% sugli over 80 a fronte di una media nazionale poco sopra l’88%, anche sugli over 70 siamo oltre l’83% su una media nazionale del 75% e altrettanto sui fragili siamo sopra la media. Di questo devo dare atto alla Provincia autonoma”.

La visita del generale Figliuolo è coincisa oggi con l’arrivo presso l’ospedale di santa Chiara di 4.000 dosi di vaccino così suddivise: 2.600 dosi di vaccino AstraZeneca e 1.400 di Johnson&Johnson.

La consegna è avvenuta anche questa volta in collaborazione con le Forze Armate. I mezzi speciali di Sda, attrezzati con celle frigorifere, hanno portato alla destinazione finale dell’ospedale di Trento un totale di 4.000 dosi di vaccini.

28 furgoni speciali sono in viaggio per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria per distribuire complessivamente entro stasera 327.700 dosi di vaccino Vaxzevria, di Astrazeneca, e Janssen, di Johnson&Johnson ai punti di raccolta regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.