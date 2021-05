Approvate le graduatorie di ammissione al nido d’infanzia per l’anno educativo 2021/2022

Sono state approvate le graduatorie di ammissione al nido d’infanzia a tempo pieno e a tempo parziale per l’anno educativo 2021/2022.

Tra ottobre 2020 e aprile 2021 sono state presentate complessivamente 763 domande di ammissione per il servizio a tempo pieno e 235 per il tempo parziale. Poiché per ciascun bambino può essere presentata domanda sia per il servizio a tempo pieno che per il servizio a tempo parziale, risultano interessati effettivamente 807 bambini (di cui 721 per i quali è stata presentata una nuova domanda e 86 aggiornamenti di domande non soddisfatte della graduatoria precedente).

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, in base alle disposizioni sanitarie per la tutela della salute e sicurezza vigenti, il servizio di nido è stato riprogettato per garantire a tutte le persone coinvolte (bambini, famiglie, personale educativo ed ausiliario) la tutela della salute, bilanciandola attentamente con gli aspetti educativi che caratterizzano il nido.

Per l’anno educativo 2021/2022, salvo eventuali modifiche nel corso dell’estate delle disposizioni sanitarie tutt’ora vigenti, il servizio di nido a tempo pieno sarà garantito per 8,5 ore al giorno, articolate su 4 fasce orarie, mentre il servizio di nido a tempo parziale sarà garantito per un massimo di 6 ore al giorno, senza anticipi e posticipi, con articolazione oraria distinta in base alla tipologia di nido.

Sulla base del positivo rapporto di collaborazione attivato con la Provincia autonoma di Trento e l’Azienda sanitaria e tenuto comunque conto dell’andamento della situazione sanitaria, si auspica nei prossimi mesi la possibilità che vengano riviste le disposizioni sanitarie vigenti e di conseguenza poter ampliare le modalità di fruizione del servizio di nido da parte delle famiglie.

Ciò posto, tenuto conto dei bambini che proseguono la frequenza dal precedente anno educativo, i posti disponibili per l’anno educativo 2021/2022 nei 24 nidi d’infanzia sono 493, di cui 417 nei nidi a tempo pieno (di cui 2 messi a disposizione dal Comune di Lavis) e 76 nei nidi a tempo parziale, distinti per lattanti e per divezzi.

I posti assegnati soddisfano il 61% delle richieste per il nuovo anno educativo.

Dallo scorso anno educativo e per tutto il 2021/2022 sarà inoltre a disposizione, al fine di integrare l’offerta di posti sul territorio cittadino, la struttura di nido d’infanzia Interporto, in grado di ospitare 45 bambini a tempo pieno. Il nido verrà proposto, dopo le assegnazioni sulla graduatoria annuale, alle famiglie che non dovessero risultare assegnatarie per nessuna scelta operata in sede di domanda.

La graduatoria di ammissione elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili in ciascun nido d’infanzia. Il posto è stato assegnato seguendo la graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ogni nido d’infanzia, distinti per fasce d’età.

Coloro che hanno avuto l’assegnazione del posto sono già stati raggiunti da una comunicazione “di cortesia” (sms, email) se richiesto all’atto della domanda.

Le graduatorie con le relative assegnazioni sono pubblicate nel sito del Comune di Trento fino a lunedì 24 maggio, sotto forma di estratto e, a tutela dei dati dei minori, prive dei relativi dati identificativi. I genitori possono verificare la posizione del proprio bambino attraverso il numero di protocollo della domanda presentata.

Successivamente alla scadenza del termine per l’accettazione, si procederà all’assegnazione dei posti rimasti liberi a seguito di rinuncia e verrà data comunicazione agli assegnatari presso i recapiti da questi indicati nella domanda di ammissione.

Gli utenti ai quali è stato assegnato il posto al nido d’infanzia sono tenuti ad accettarlo formalmente entro lunedì 24 maggio . Le modalità per l’accettazione del posto sono specificate nella mail di comunicazione dell’avvenuta assegnazione e disponibili sul sito del Comune.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al servizio Servizi all’infanzia e istruzione, n. tel. 0461/884365 – 884177, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, giovedì dalle 8 alle 16.