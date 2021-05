Via libera al ddl anticrisi: continua lo scontro sull’entrata in Itas della provincia

Completato l’esame degli ultimi articoli, il Consiglio provinciale ha approvato, senza dichiarazioni finali di voto, il disegno di legge 96 proposto dal presidente della Giunta Fugatti che reca misure urgenti per fronteggiare la crisi attuale.

I voti favorevoli sono stati 21, quelli di astensione 11 e 2 i contrari (Marini del gruppo Misto e Degasperi di Onda Civica). A proposito dell’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 21 presentato dalla Giunta per autorizzare la spesa di 2,85 milioni di euro per rendere la Provincia socio sovventore di Itas, il presidente Fugatti ha motivato la scelta con l’opportunità di cogliere l’occasione che “casualmente” si è presentata di acquistate una parte di azioni della società che si sono liberate, allo scopo di fare sistema tra pubblico e privato che fin dall’inizio di questa grave fase di emergenza economica e sociale tutti auspicavano.

Questo non è un intervento invasivo ma per instaurare un rapporto di partnership in momento di crisi finanziaria ed economica. “Collaborazione – ha ribadito – doverosa”. Si tratta di un passo costruttivo per l’economia e dal punto di vista sociale.

Perché sul sistema sociale il Trentino è all’avanguardia. In questo momento delicato il sistema trentino vuole e sa fare squadra. Questo è il significato della scelta della Giunta. Si è presentata l’occasione per farla. Dal momento che si è presentata non si capisce perché avremmo dovuto farcela scappare.

Spiegazione che non ha convinto i tre consiglieri di Fratelli d’Italia perché secondo il capogruppo Cia questa iniziativa non ha le caratteristiche dell’urgenza assegnata al ddl. Inascoltata dalla Giunta anche la proposta di Ugo Rossi di cercare di capire e di trovare una maggiore condivisione di questa proposta facendola tornare in Commissione.

Claudio Cia (FdI) ha apprezzato il ddl ma tornando all’entrata in Itas ha spiegato: «Bene se l’intento è di dare una prospettiva migliore al Trentino, ma questa prospettiva vorremmo condividerla tutti. Essere maggioranza non vuol dire essere acefali. Per questo Ambrosi ieri ha posto il problema. Ed è questa la ragione della richiesta di FdI di ritirare questo emendamento non per porci contro ma per capire, per conoscere la ragione strategica di questa iniziativa. Se votassimo a favore ci sentiremmo complici di un utilizzo di risorse a favore di una società in salute anziché a chi ha bisogno urgente di aiuti. Se la Giunta non lo ritirerà – ha concluso – noi del gruppo di Fratelli d’Italia non voteremo questo emendamento».

