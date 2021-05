Pugno di ferro sulla Movida: dalle 18 vietato il consumo di bevande. Chiusi ai non residenti vicolo San Marco e San Pietro

Per evitare gli assembramenti che si sono registrati lo scorso fine settimana nella zona di Santa Maria Maddalena, il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che dispone, per venerdì 14 e sabato 15 maggio, la chiusura dalle ore 18 alle ore 5 del giorno successivo di vicolo San Pietro e vicolo San Marco.

Rimane consentito l’accesso e l’uscita dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali aperti per il tempo necessario all’acquisto o alla consumazione al tavolo, ma senza possibilità di permanenza successiva sulla pubblica via.

Inoltre nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 5 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Dietro Le Mura B, Via Ferruccio, via Marchetti, vicolo San Marco, vicolo San Pietro, è vietato al di fuori dei plateatici non solo il consumo di bevande e alimenti (la regola è già in vigore in tutta la città) ma pure di portare con sé bevande di qualsiasi tipo e cibo anche in contenitori chiusi.

Pubblicità Pubblicità

Nel caso di violazione dell’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. Il divieto di detenzione di alimenti e bevande in contenitori chiusi non si applica in caso di consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti.

Dopo il confronto con i residenti della zona di Santa Maria Maddalena, oggi il sindaco Franco Ianeselli ha incontrato, in due momenti separati, i rappresentanti degli studenti universitari (Fiorella Bredariol, Nahid Aliyari, Edoardo Giudici, Federico Amalfa e Paola Paccani) e di Confesercenti (il presidente Massiliano Peterlana, il direttore Aldi Cekrezi e Sara Borrelli, rappresentante di pubblici esercizi).

Al centro della discussione, sempre il tema della movida e della necessità di conciliare esigenze diverse e tutte legittime: il diritto degli studenti alla socialità, quello dei residenti al riposo notturno, quello dei baristi e dei ristoratori al lavoro, tanto più dopo il lungo periodo di stop imposto alle attività economiche.

Pubblicità Pubblicità



La tappa successiva sarà quella di riunire intorno a uno stesso tavolo tutti gli interlocutori, in modo da far sì, come ha spiegato il sindaco, che ognuno “conosca e riconosca le ragioni dell’altro” e possa dare il proprio contribuito a costruire una proposta di soluzione strutturale.

Nel corso degli incontri il sindaco ha illustrato i due interventi a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale. “Il primo riguarda le azioni che verranno messe in atto subito, nel prossimo week end – ha spiegato Ianeselli – Abbiamo predisposto un’ordinanza per la zona di Santa Maria Maddalena che, per venerdì e sabato, dopo le 18, aggiunge al divieto di consumare cibi e bevande fuori dai plateatici, già in vigore in tutta la città, anche quello di detenzione di bibite e prodotti alimentari: questo per evitare, come è stato segnalato, che qualcuno arrivi con le birre nello zaino contribuendo così agli assembramenti davanti ai locali. In più saranno chiusi ai non residenti vicolo San Pietro e vicolo San Marco. Sul posto sarà presente il personale della polizia di Stato e della polizia locale per far rispettare le regole. È chiaro che oggi, con il coprifuoco alle 22, il tema è soprattutto sanitario: dobbiamo lavorare per evitare quegli assembramenti che possono alimentare i contagi”.

L’Amministrazione sta lavorando anche a una strategia di lungo periodo: “Stiamo preparando per l’estate il pacchetto di eventi di Trento Aperta: si tratta di appuntamenti diffusi in tutta la città, anche nei parchi, che dovrebbero contribuire a far sì che le persone non si concentrino in un’unica zona”.

Il sindaco ha poi rilanciato l’idea del sindaco della notte (“non per deresponsabilizzare l’Amministrazione comunale, ma perché serve una figura che segnali i problemi e contribuisca alla ricerca delle soluzioni“) e quella del regolamento della convivenza, di cui si è parlato prima della pandemia. Sulle panchine, il sindaco ha precisato che la richiesta di toglierle è arrivata dal Conservatorio, perché “la mattina erano spesso lordate e dunque non utilizzabili“.

Dagli studenti è arrivata la richiesta di illuminare meglio il parco delle Albere, in modo da renderlo vivibile anche di notte, di pensare a nuovi bagni pubblici, di allargare i plateatici dei locali nella zona di Santa Maria Maddalena, di avviare un processo partecipativo per individuare soluzioni strutturali e aiutare i residenti a comprendere meglio le esigenze della comunità degli studenti.

La Confesercenti ha messo in luce invece la difficoltà da parte dei gestori dei locali di controllare quello che avviene all’esterno dei plateatici.

“Questa non è una storia in cui ci sono i buoni e i cattivi – ha commentato il sindaco – Se lo fosse, sarebbe tutto più semplice. Il tema è conciliare istanze e diritti, non avere la città che va a dormire alle 21. La città deve vivere anche la notte, però non si possono ignorare le segnalazioni di chi non nasconde di essere disperato all’idea di rivivere gli eccessi dell’estate scorsa”.