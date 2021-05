Movida con bisogni sotto le stelle: le immagini shock

Nasce Open-Es: la piattaforma per lo sviluppo sostenibile aperta a tutte le imprese Il tema del cambiamento climatico, obiettivo mondiale per i prossimi anni ha ribaltato l’intera economia compresa di piccoli investitori costretti ad organizzarsi verso il nuovo cambiamento. Questo è il motivo che ha spinto Boston Consulting... The post Nasce Open-Es: la piattaforma per lo sviluppo sostenibile aperta a tutte le imprese appeared first on Benessere Economico.

Professionisti e autonomi: esonero contributi e bonus ISCRO in arrivo A breve sarà operativo l'esonero dei contributi professionisti per l'anno 2021. Il Decreto attuativo firmato dal Ministro del Lavoro, Orlando dovrà dare operatività alla misura che consentirà di non versare per l'anno in corso contributi...

Mise, al via le candidature IPCEI: contributi fino al 100% per progetti digitali innovativi Il Ministero dello Sviluppo economico ha aperto le porte ad un bando più che mai attuale, rivolto a tutte le aziende che manifestano il proprio interesse a partecipare alla costruzione di un "IPCEI" nella catena...

Al via la stagione del turismo spaziale, un'economia in crescita L'obiettivo di un'economia spaziale fondata anche sul turismo si sta avvicinando così velocemente, tanto da far annunciare la prima data per l'apertura dei viaggi turistici spaziali. Primo volo turistico La compagnia missilistica Blue Origin appartenente...

Lavoratori dello spettacolo, in arrivo un Ddl con sostegni e tutele In arrivo un disegno di legge temporaneo per rimediare alla discontinuità del lavoro nel mondo dello spettacolo. Una sorta di bonus contributivo per pareggiare, dal punto di vista pensionistico i lavoratori dello spettacolo per gli...