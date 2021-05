Gli studenti del Liceo Russell di Cles ambasciatori d’Europa

Il Liceo Russell di Cles sarà per una mattinata la capitale d’Europa.

Il liceo clesiano, unica scuola trentina ad essere stata scelta come ambasciatrice del Parlamento europeo (in tutto, in Italia, sono 50), ospiterà domani mattina, venerdì 14 maggio, una tappa del festival “Siamo Europa”.

Protagonisti della “Giornata europea” insieme agli studenti saranno gli europarlamentari Gianantonio Da Re, in quale fa parte della commissione Istruzione e Cultura, e Alessandra Moretti, membro della commissione Ambiente e Sanità Pubblica, che hanno accolto con grande disponibilità ed entusiasmo l’invito a partecipare a un momento significativo come quello che si terrà domani al Russell. A loro si aggiungerà, in collegamento da Vienna, Pavlou Miltos, project manager dell’Agenzia Europea per i diritti fondamentali.

Pubblicità Pubblicità

Saranno poi presenti, oltre alla dirigente scolastica Teresa Periti, anche l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, la sovrintendente scolastica Viviana Sbardella, la responsabile del servizio pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia autonoma di Trento Nicoletta Clauser, il sindaco di Cles Ruggero Mucchi e, come rappresentante dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, il giornalista Maurizio Molinari.

A organizzare questo importante appuntamento sono stati gli “ambasciatori junior d’Europa”, una ventina di ragazzi delle classi seconde e terze dell’istituto del capoluogo anaune, a cui si è affiancata la classe 1a LB del liceo linguistico a 4 lingue, un nuovo indirizzo sperimentale, con la regia dei docenti Cristina Lostorto, Giovanna Valentini, Antonella Vecchione e Pietro Callovi.

Pubblicità Pubblicità



L’evento, realizzato in collaborazione con Europe Direct Trentino e intitolato “Gli ambasciatori dell’UE siamo noi!”, andrà in scena domani mattina dalle 9 alle 12 in forma “ibrida”, cioè in parte a distanza e in parte in presenza.

Gli ospiti e gli studenti della 1a LB, vestiti con le magliette blu appositamente realizzate, si troveranno de visu per dar vita all’incontro che sarà ripreso e trasmesso nelle varie classi di tutto il liceo, con i ragazzi che potranno seguire in diretta i vari interventi e porre anche delle domande tramite una chat dedicata.

Il menu è molto ricco: si parlerà di sogni e ideali europei, di cultura, di istruzione e di diritti umani. Di ambiente e sanità. Non mancheranno gli intermezzi musicali a cura degli studenti.

«Sono molto orgogliosa del lavoro portato avanti dai ragazzi e dai docenti, per due motivi principali – commenta la dirigente scolastica Teresa Periti –. Da una parte si tratta di un’ulteriore dimostrazione di come la scuola non sia rimasta ferma a guardare i progetti già in essere, ma, con l’impegno di tutti, sia sempre in grado di dar vita a progettualità nuove. Progettualità che hanno richiesto un grande lavoro e uno sforzo organizzativo non indifferente da parte di tutte le persone coinvolte, in particolare degli studenti che hanno preparato delle domande e degli spunti davvero profondi e significativi, per capire come si muove l’Europa in tanti ambiti diversi. Parliamo di studenti che guardano al futuro, ragazzi che stiamo formando per diventare i cittadini del domani».

«Dall’altra – aggiunge Periti – per noi è motivo d’orgoglio il fatto che il Parlamento europeo abbia pensato alla nostra scuola come unica ambasciatrice europea in Trentino. Il Liceo Russell si è fatto trovare pronto, coinvolgendo in questo progetto tutti gli studenti».

Al termine dell’incontro è in programma anche un momento sentito ed emozionante: l’intitolazione di un’aula, il “Laboratorio Europa”, ad Antonio Megalizzi. Saranno presenti anche i suoi familiari: la mamma Anna Maria, il papà Domenico e la sorella Federica.

Antonio era un giovane giornalista di Trento innamorato dell’Europa, rimasto ucciso nell’attentato di Strasburgo l’11 dicembre 2018. Un giovane giornalista che credeva fortemente negli ideali europei, in un’Europa solidale, creativa, competente, impegnata, vicina alle esigenze dei suoi cittadini.

Un giovane giornalista che sognava «un’Europa di fratelli».