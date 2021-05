Entrata provincia in Itas, l’assessore Spinelli replica ai dubbi di Fratelli d’Italia: «A rischio la permanenza in Trentino di questa mutua»

Alessia Ambrosi (FdI), condividendo le misure della manovra discusse ieri in aula consiliare si è concentrata sull’emendamento all’articolo 21, l’acquisizione di quote per 2,8 milioni di Itas Mutua.

Un’iniziativa, ha affermato la consigliera di Fratelli d’Italia, che non è negativa, visto che dà importanza ad una struttura trentina, ma balza all’occhio in fatto che si inserisce in un settore sottoposto a complesse norme e all’autority dell’Ivass.

Inoltre, ha continuato Ambrosi, Itas ha 437 agenzie in Italia, di queste solo 110 in regione. Un milione di assicurati, dei quali un terzo nella nostra provincia e gestisce il 25% del mercato assicurativo in Trentino e il 15% dell’ Alto Adige.

Insomma, si tratta di un tema complesso che necessita di un approfondimento anche per evitare contraccolpi. Itas, inoltre ha aggiunto l’esponente di FdI, negli ultimi 90 anni ha fatto dell’indipendenza imprenditoriale uno dei punti di forza.

Ci si domanda, quindi, perché Itas, tra i top players nazionale delle assicurazioni, dovrebbe accogliere la proposta della Pat e perché la stessa Pat ha fatto questa scelta? Perché c’è bisogno di un sostegno economico alla società o a ai lavoratori? La Pat, ha chiesto ancora nel suo intervento, conosce la strategia industriale dell’Istituto che ha visto avvicendarsi in 4 anni tre presidenti e tre direttori generali? Insomma, è una mossa davvero indispensabile e una priorità per i trentini? E come spiegare una simile operazione alle categorie in difficoltà?

Alle domande di Alessia Ambrosi e alle perplessità delle minoranze ha risposto l’assessore Achille Spinelli: “La prospettiva del ddl non è solo di emergenza perché prevede ingenti risorse, pari a 200 milioni di euro, ad esempio, da destinare agli investimenti pubblici, una misura che ci attendiamo possa dare una spinta alla crescita economica del Trentino”.

Spinelli ha spiegato anche che “noi con questo investimento vogliamo consolidare la prospettiva di permanenza in Trentino della Mutua, presenza a rischio anche in considerazione di posizioni mutevoli che possono emergere nel corso del tempo e sulle quali vorremmo avere un controllo diretto e costante. Per la Provincia quindi è strategico essere nel cda per avere informazioni di prima mano”. “Avevamo in Trentino due istituti di credito come Btb e Caritro – ha ricordato – e in poco tempo li abbiamo persi confondendo l’interesse locale con quello nazionale, confermando la scarsa lungimiranza di chi volle desertificare l’offerta creditizia spiccatamente locale e autonoma. Questo rischio di stava presentando anche per Mediocredito e temiamo che corra altrettanti rischi Itas, proprio per la reputazione e la considerazione di cui gode anche a livello nazionale. “Poniamoci una domanda” – ha proposto l’assessore. “Ritenete che la differenza in termini di sviluppo economico e di indice di Pil che ci distanzia dall’Alto Adige possa o non possa essere intimamente legata all’esistenza di un sistema creditizio locale a filiera corta e a conoscenza diretta dei valori in gioco al di là delle facili interpretazioni tese al familismo e all’approccio amicale? E lo stesso discorso si può replicare per il settore delle assicurazioni.”