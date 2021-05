Nuvolette: i dinosauri protagonisti nel centro storico di Rovereto

Nel centro storico di Rovereto, da giovedì 13 a domenica 16 maggio, oltre 30 artisti si cimentano in sonorizzazioni, live performance di disegno e animazioni. E non solo. Non mancheranno laboratori, incontri con gli autori e visite speciali sulle tracce dei dinosauri.

Il tema di questa edizione di Nuvolette (la numero 2 nel nome e la terza nei fatti, perché era partita nel 2019 con un’“edizione zero”) sono i dinosauri. Da quando è nata la manifestazione, infatti, si lega a una delle mostre presenti in città e quest’anno, per la gioia degli illustratori, l’esposizione prescelta è la spettacolare “Dinosauri in carne e ossa”, inaugurata proprio pochi giorni fa a Sacco.

Saranno gli animali preistorici i protagonisti dell’attacco d’arte che con banner e affiche invaderà il centro storico, così come delle illustrazioni che compariranno sulle vetrine dei negozi che per l’occasione si trasformeranno in tele sulle quali dipingere a colpi di penn(ar)ello per gli oltre 30 artisti che arriveranno a Rovereto.

In Biblioteca civica “G. Tartarotti” dinosauri e animali preistorici diventeranno sia un’installazione artistica – Costellazioni di dinosauri curata da Francesca De Mai che un live painting della vetrata realizzata dall’illustratore Andrea Antinori che alle 18.15 di giovedì, proprio in biblioteca, presenterà il suo lavoro.

Altre presentazioni sono previste nel Cortile Urbano di via Roma: venerdì alle 17.30

Fumetto: sauri, iguane e draghi fantastici con Fumetteria Tra le nuvole e gli autori Ivan Passamani e BeetArt e sabato alle 16.30 Rock the Rex! Con la presentazione del libro e del portfolio DinoSound di Filippo Paparelli e del libro R.I.P. (Rock Important People) di Moreno Chiacchiera.

In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno al Museo di Scienze e Archeologia in Sala Zeni previa prenotazione a press@hubtrentino.it.

E poi ecco cos’altro propone la prima manifestazione svolta in presenza del 2021 a Rovereto e organizzata da Impact Hub Trentino con il sostegno del Comune di Rovereto.

Momenti di disegno live con musica si terranno giovedì sera in via Rialto dalle 19 con Ape Drawing e venerdì dalle 18 in via Roma con BrontoSofà dove la via si trasformerà in un arcipelago abitato da dinosauri disegnati su comodi divani gonfiabili. Sabato dalle 19, di nuovo in via Roma, ci sarà Dino di Rubik, live painting e musica. Ispirati dal tema dei dinosauri, gli illustratori del Collettivo Becoming X daranno vita a opere d’arte su grandi pannelli e totem con dinosauri “scomponibili”.

Per i più piccoli sono state pensate diverse attività. Sabato alle 14.30 e poi alle 15.30 ci sarà il laboratorio Dinosauri di altri pianeti realizzato dal MART che vedrà i bambini costruire dinosauri marziani. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (education@mart.tn.it, 0464.454135-108).

Sempre sabato, dalle 14.30 fino a sera, associazione Il Troll disfunzionale propone il gioco paleontologico Corsa alle ossa in via Roma.

Caccia al dinosauro invece sfiderà i più piccoli a esplorare il centro storico alla scoperta di dinosauri nascosti e sparpagliati per vincere un bellissimo premio da ritirare in APT una volta completato il percorso.

Sabato alle 16.30 partirà la Visita guidata con gli esperti della Fondazione Museo Civico con comic reportage delle illustratrici Silvia Alcidi e Lucia Baldassarri ai Lavini di Marco “Sulle tracce dei dinosauri”. Per partecipare occorre prenotarsi (museo@fondazionemcr.it, 0464 452800) entro le ore 16.30 del giorno precedente. Quota di partecipazione 6 euro a persona.

Un altro comic reportage Occupy “Rovereto Street” racconterà l’invasione di dinosauri disegnati nel centro storico di Rovereto domenica mattina alle 10.

Da giovedì 13 a domenica 16 maggio nella Chiesa di S. Osvaldo – via S. Maria (apertura al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il venerdì e il sabato fino alle 20) – si potrà vedere l’installazione artistica L’arte astratta del cervello rettiliano nata dalla collaborazione tra la classe di Interaction Design della LABA Trentino e la classe di Musica elettronica del Conservatorio di Trento.

«Per ripartire ci vuole coraggio e determinazione e ci sembra importante farlo in questo modo – spiega la presidente di Impact Hub Dalia Macii – attivando una rete di realtà sul territorio e lavorando e riprogrammando assieme».

«Con il Festival Nuvolette ripartiamo dalla creatività, trasformando il centro della città in un atelier a cielo aperto – aggiunge Micol Cossali, assessora alla Cultura e alla Creatività giovanile del Comune di Rovereto -. Tutti noi abbiamo voglia di tornare a vivere le piazze e le vie del centro come luoghi d’incontro e potremo farlo accompagnati dalle opere di artisti e artiste che torneranno ad abitare anche in questa strana primavera le vie di Rovereto. Il tema di quest’anno, collegato alla mostra Dinosauri in Carne ed Ossa, stimolerà la nostra fantasia invitandoci a ritrovare lo spirito inventivo dell’infanzia guidati dall’interpretazione artistica di illustratrici e illustratori che ci faranno riscoprire con nuovi occhi un tema caro alla città. Voglio ringraziare Impact Hub per lo sforzo messo in campo per rinnovare questo appuntamento nonostante le incertezze del periodo e tutti coloro che hanno messo a disposizione le proprie vetrine per farle diventare la più grande galleria urbana a cielo aperto del Trentino. L’auspicio è che possa essere ancora una volta una occasione di crescita e incontro per tutte le persone – roveretane e ospiti – che in questa città possono trovare una capitale dell’arte e della cultura in ogni stagione».

La manifestazione è realizzata con il supporto artistico di Becoming X Art+Sound Collective e con la collaborazione di numerosi artisti trentini, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Mart e Biblioteca Civica “G. Tartarotti”, Touring Club e associazione Quercus, LABA Trentino e Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento, libreria piccoloblu, Fumetteria Tra le nuvole, associazione Il Troll disfunzionale.

Un ringraziamento a libreria duepunti e agli esercenti del centro storico che hanno aderito all’iniziativa.