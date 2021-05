Il Consorzio Cles Iniziative promuove la mostra fotografica itinerante sul commercio clesiano

Il Consorzio Cles Iniziative, l’Associazione dei commercianti ed artigiani del capoluogo, in collaborazione con il Comune di Cles e Confcommercio Val di Non, promuove una mostra fotografica posizionata nel centro storico e punti di interesse della borgata, basata sul commercio clesiano, com’era, com’è e come sarà.

L’esposizione open-air, realizzata con la supervisione di Marcello Nebl che ne ha curato la ricerca storica e della fotografa Cristina Flaim dell’omonimo studio, è basata sul commercio nel passato e nel presente, sia del paese che valligiano.

Molte le foto d’epoca e cartoline che raccontano i tempi passati (dal 1880 al 1950), provenienti dalle collezioni private di Franco Dalpez e Luigi Mascotti, in cui si vede un paese abbastanza diverso da quello attuale, così come i suoi negozi. Alcuni di essi sono attività storiche, che si sono mantenute nel tempo e nello stesso posto per più di un secolo, mentre altre sono scomparse nel corso degli anni.

Le foto sono esposte su una decina di totem appositamente installati: in viale Degasperi, nel rione Pez, in via Marconi, in Corso Dante , in via Bergamo, in Piazza Granda ed in via Lampi, corredate di notizie relative ai luoghi illustrati, uno spunto a riflettere su come Cles sia da sempre un paese attivo, punto di riferimento del commercio e dei servizi per le valli di Non e Sole, e su quali potranno essere le prospettive future di sviluppo.

Nei primi anni del Novecento, la borgata era divisa in due sezioni dalle fermate della ferrovia Trento-Malè, la quale transitava nel cuore del paese passando per l’attuale via Roma fino a via Fabio Filzi, posto da sempre noto come ‘La vecchia stazione’.

Il fulcro delle attività commerciali non era il centro storico come lo conosciamo ora, ma il rione Spinazzeda, il più densamente popolato, dove erano concentrate la maggioranza delle botteghe.

Ora nel rione rimane solo qualche sparuta attività: con l’apertura dell’ampio viale Degasperi decenni fa, i negozi hanno migrato altrove, causando un drastico cambiamento nel dislocamento delle attività commerciali. Per non parlare di via Marconi, irriconoscibile nelle fotografie agli occhi dei contemporanei.

L’iniziativa, come spiegano il Presidente del Consorzio Cles Iniziative Massimiliano Fondriest e gli Assessori Comunali Amanda Casula (turismo ed attrattività) e Diego Fondriest (commercio) vuole segnare la ripresa delle proposte culturali del consorzio, pesantemente penalizzate dall’epidemia di Covid-19, ed essere un messaggio positivo degli esercenti alla clientela, auspicando un ritorno alla normalità dopo le continue e forzate chiusure. “L’esposizione accompagna le generazioni più giovani alla scoperta di una Cles totalmente altra da come è ora, ed è uno stimolo ed un monito per chi si appresta ad entrare nel mondo del commercio, dimostrando come l’impegno, il lavoro costante e l’innovazione sono alla base di attività a lungo durevoli nel tempo” puntualizza Casula.