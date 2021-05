“Diritti alla meta”: quattro serate per parlare di femminismo e discriminazioni di genere

Prenderà il via questa sera, mercoledì 12 maggio alle 20.30, il progetto “Diritti alla meta – il femminismo”, un ciclo di incontri online firmato Associazione Per.Co.R.S.I con il finanziamento del Piano Giovani di Zona Carez.

L’idea di questa nuova proposta è nata durante diversi momenti di dialogo all’interno di un piccolo gruppo di amici. «Qui ci siamo posti spesso di fronte a questioni riguardanti il femminismo e il genere, incontrando delle difficoltà nell’individuare delle risposte adeguate alle nostre domande – rivelano Alessia Luchi, Alberto Iori, Daisy Fellin e Giorgia Gironimi –. Abbiamo notato che sempre più frequentemente questi temi stanno interessando la popolazione giovanile, di conseguenza abbiamo pensato che ci fosse l’opportunità di parlarne anche sul nostro territorio e di fornire un’adeguata formazione al riguardo».

Questi momenti di riflessione sono coincisi con la pubblicazione del bando del Piano Giovani di Zona Carez per l’anno 2021. «Abbiamo subito pensato, dunque, di cogliere l’occasione per presentare un progetto inerente il genere, e in seguito a diversi incontri online in cui abbiamo iniziato a progettare e concordare tra noi gli obiettivi e la filosofia che sta alla base del progetto, siamo giunti alla conclusione che il format perfetto sarebbe stato quello di quattro serate di seminari online, così da poter dare a tutti la possibilità di partecipare comodamente e in sicurezza da casa. Le serate si terranno dalle 20.30 alle 22 ogni mercoledì per la durata di un mese» fanno sapere gli organizzatori.

Pubblicità Pubblicità

Si parte, come detto, questa sera da un excursus storico su come è nato e si è evoluto il movimento femminista, con un focus sulla realtà trentina e sul suo ruolo all’interno del movimento femminista italiano. Sarà presente Elisa Bellè, ricercatrice al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento e curatrice del progetto FemMe, dove si è occupata di mappare e ricostruire la storia dei primi movimenti femministi trentini.

Il gruppo di organizzatori ha sentito poi la necessità di dare particolare importanza anche al tema fondamentale della violenza di genere, dedicandogli la seconda serata, in programma mercoledì 19 maggio. Nel secondo appuntamento, con l’aiuto del Centro antiviolenza di Trento, verranno offerti ai partecipanti gli strumenti per riconoscere immediatamente i sintomi della violenza e i modi per poterla prevenire e affrontare.

La terza serata sarà invece dedicata al femminismo nella realtà odierna. «Qui andremo a scoprire le radici del femminismo interiezionale. Grazie a Irene Facheris, formatrice e attivista femminista, metteremo in luce come la comprensione della visione del mondo femminista possa aiutare a evitare la messa in pratica di comportamenti discriminatori in diversi contesti della realtà quotidiana» spiegano i giovani che hanno ideato la proposta.

Pubblicità Pubblicità



Tramite la serata di mercoledì 26 maggio si proverà quindi a concentrarsi sulla realtà quotidiana. Le discriminazioni di genere, purtroppo, sono all’ordine del giorno e toccano tutti gli ambiti sociali: dal lavoro alla scuola, fino alla sfera personale.

Nella serata conclusiva, che si terrà mercoledì 2 giugno, i partecipanti saranno accompagnati da due attiviste del gruppo “Non una di meno” di Trento.

Questa serata avrà come obiettivo centrale la partecipazione: dopo un primo incontro formativo di circa mezz’ora in cui verrà spiegato cosa significa essere un’attivista, attraverso una lavagna condivisa online si darà infatti la parola al pubblico che dovrà proporre soluzioni pratiche per migliorare la visione della questione di genere nel contesto personale, nelle associazioni e gruppi di cui si fa parte, fino ad arrivare alle amministrazioni.

«Diritti alla meta vorrebbe essere il primo di una serie di progetti volti al discutere di diritti dal punto di vista di chi non è ancora adeguatamente rappresentato nella società – concludono gli organizzatori –. Vogliamo portare sul nostro territorio queste tematiche appunto perché abbiamo a cuore il nostro territorio e crediamo fortemente che la ricchezza di una società passi anche e soprattutto attraverso il rispetto della dignità delle persone e la qualità dei diritti di cui godono. Ci piacerebbe che Diritti alla meta diventasse un percorso di consapevolezza e attenzione, dove nulla viene dato per scontato e dove nessuno/a viene lasciato/a indietro, in modo tale da poter contribuire nella creazione di un contesto territoriale più inclusivo ed egualitario».

Per iscriversi è possibile consultare la pagina Instagram @dirittiallameta, scrivere un’e-mail all’indirizzo diritti.meta@gmail.com o contattare il numero 346.4781516.