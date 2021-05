Ecco come sono stati spesi i 165 milioni di euro arrivati dallo Stato

Durante il tradizionale question Time dei lavori iniziati stamane in aula consiliare il consigliere del Partito Democratico Giorgio Tonini ha chiesto alla giunta quanti dei 165 milioni di euro provenienti dall’accordo “Pat – Governo” per compensare i mancati introiti per il lockdown dell’inverno-primavera 2020, sono stati effettivamente spesi lo scorso anno e in quale percentuale questa cifra ha contribuito all’avanzo di amministrazione di 218 milioni.

L’assessore competente Gottardi ha risposto che i 165 milioni di euro non hanno alimentato l’avanzo di amministrazione 2020, ma sono stati ripartiti in questo modo: 72 milioni per la viabilità provinciale rapidamente cantierabile; 10 all’Itea per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio; 14,15 milioni all’Apss per coprire le spese conseguenti alla pandemia e 2,85 milioni assegnati alle Rsa per interventi su immobili e attrezzature; 12 milioni all’Agenzia del lavoro per interventi di politica del lavoro; 10 milioni ai Comuni per investimenti sul patrimonio comunale; 110 milioni all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche per il finanziamento di investimenti nel settore del turismo e del commercio (5 milioni per il bando qualità nel settore del turismo e 5 per il bando qualità nel settore del commercio); 5 milioni a Trentino Sviluppo per finanziare un bando per il sostegno delle attività economiche nelle valli; altri 8 milioni sempre a TS per la partecipazione in strumenti finanziari delle imprese; 5 milioni a TS per interventi sugli impianti funiviari e sul patrimonio produttivo nel settore industriale; 8 milioni hanno incrementato gli apporti al fondo Promocoop ad alimentazione mista pubblico privata per rafforzare e rilanciare le imprese del settore cooperativo; 1 milione ha incrementato il fondo immobiliare di Cooperfidi ad alimentazione pubblico-privata; 6 milioni di euro sono stati destinati al settore agricolo, e di questi 1,4 milioni sono stati finalizzati ad incrementare le risorse con cui garantire il finanziamento del 100% dell’indennità compensativa e 4,6 milioni per il finanziamento degli investimenti; 1 milione, infine, è stato assegnato alla Fondazione Kessler per interventi di trasformazione digitale.

Tonini nella replica ha apprezzato ma anche osservato che resta l’interrogativo di quante risorse siano state poi effettivamente “messe a terra” e quindi spese, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche.

