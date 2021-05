Chernobyl: il reattore 4 torna a fare paura

Mise, al via le candidature IPCEI: contributi fino al 100% per progetti digitali innovativi Il Ministero dello Sviluppo economico ha aperto le porte ad un bando più che mai attuale, rivolto a tutte le aziende che manifestano il proprio interesse a partecipare alla costruzione di un “IPCEI” nella catena... The post Mise, al via le candidature IPCEI: contributi fino al 100% per progetti digitali innovativi appeared first on Benessere […]

Al via la stagione del turismo spaziale, un'economia in crescita L'obiettivo di un'economia spaziale fondata anche sul turismo si sta avvicinando così velocemente, tanto da far annunciare la prima data per l'apertura dei viaggi turistici spaziali. Primo volo turistico La compagnia missilistica Blue Origin appartenente...

Lavoratori dello spettacolo, in arrivo un Ddl con sostegni e tutele In arrivo un disegno di legge temporaneo per rimediare alla discontinuità del lavoro nel mondo dello spettacolo. Una sorta di bonus contributivo per pareggiare, dal punto di vista pensionistico i lavoratori dello spettacolo per gli...

Arriva il primo noleggio auto con rata decrescente e pagabile anche in bitcoin Dal lavoro alla vita privata, fino al tempo libero: flessibilità è sicuramente la parola dell'anno, tanto da arrivare ad influenzare anche il mondo del noleggio. Anche questo settore infatti, negli ultimi anni ha declinato la...

Come cambia il lavoro post-covid, le tendenze secondo il report McKinsey L'anno del Covid è stato anche l'anno dello smart working, un'autentica rivoluzione per molti lavoratori e l'Istituto Mckinsey fa luce sulle trasformazioni a cui il mondo del lavoro dovrà adeguarsi. Il report Mckinsey Alla crisi...