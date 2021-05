Ecco le 5 proposte di matrimonio più belle e originali

Avete finalmente deciso di fare il grande passo e non vedete l’ora di chiedere alla vostra lei di sposarvi? Sicuramente allora vi starete chiedendo come fare la proposta, perché si tratta di un momento importante e vi piacerebbe stupirla in modo originale e romantico?

Niente paura: oggi vi daremo alcune idee da cui trarre ispirazione, per rendere la vostra proposta di matrimonio indimenticabile.

#1 Caccia al tesoro romantica – La caccia al tesoro rimane una delle idee più carine e romantiche di sempre, perché è tutt’altro che noiosa e sicuramente strapperà più di un sorriso alla vostra dolce metà. Come organizzarla? Noi vi consigliamo di farlo in casa, per evitare spiacevoli disguidi, oppure in giardino se lo avete. Preparate dei bigliettini da nascondere per bene in tutte le zone della vostra abitazione, con degli indizi per riuscire a scovare di volta in volta quello successivo. Se convivete da tempo, potete ispirarvi a qualche momento trascorso insieme e quindi scrivere i vari indizi sulla base del vostro vissuto di coppia. Alla fine fate arrivare la vostra dolce metà al tesoro: una bella fede con diamanti da donna con tanto di proposta romantica in stile tradizionale.

Pubblicità Pubblicità

#2 Cena romantica con dessert a sorpresa – Se volete stare sul classico ma con qualche tocco di originalità, un’altra bellissima idea è quella di organizzare una cena romantica con il gran finale. Prenotate nel vostro ristorante preferito con una scusa, come per esempio festeggiare il primo anniversario di coppia ma prima mettetevi d’accordo con un cameriere per farle trovare l’anello di fidanzamento all’interno del dessert.

La vostra dolce metà non sospetterà nulla fino alla fine, quando all’assaggio del dolce troverà il solitario e voi a questo punto potrete inginocchiarvi e farle la fatidica domanda: “Vuoi sposarmi?”. Di certo la lascerete senza parole e sarà un momento indimenticabile per entrambi.

#3 Proposta in mongolfiera – Se volete stupirla, potete organizzare una bella gita in mongolfiera sempre ammesso che alla vostra lei piacciano questo genere di esperienze. Una volta che sarete in volo, magari all’ora del tramonto, inginocchiatevi e porgetele l’anello chiedendole di sposarvi. Si tratta di una proposta sicuramente originale, da raccontare, che non si dimentica facilmente!

Pubblicità Pubblicità



#4 Concerto con annuncio a sorpresa – La vostra lei vi chiede ogni giorno di portarla al concerto della sua band o del suo cantante preferito? Allora perché non accontentarla ed approfittarne per farle anche una proposta di matrimonio unica? Mettetevi d’accordo con gli organizzatori e cercate di capire se sia possibile far dare l’annuncio direttamente dal cantante: lei rimarrà sicuramente senza parole.

#5 Week-end romantico con finale a sorpresa – Ecco infine un’idea molto gettonata, ma anche tra le più apprezzate. Pianificate un week-end romantico a Parigi o in una città che sapete vorrebbe visitare, dopodiché prenotate in un ristorantino elegante oppure portatela sulla Torre Eiffel e fatele la proposta.

Ricorderà questo viaggio per sempre e trascorrerete dei momenti unici, avvolti da un’atmosfera romantica che sembrerà creata solo per voi. Certo in questo caso dovete organizzarvi al meglio, per evitare che sospetti qualcosa.