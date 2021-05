Disagio giovanile durante la pandemia, Alessia Ambrosi: «Dad problema grave»

In questi giorni si sta discutendo sul prolungamento della scuola fino a luglio, tema in programma il prossimo lunedì in quinta commissione permanente. Ma la consigliera Alessia Ambrosi, recentemente passata dalla Lega a Fratelli d’Italia, punta l’attenzione sul disagio sociale dei ragazzi derivato dalla situazione pandemica.

“L’apprendimento a distanza ha portato alla luce i suoi grossi limiti, sfociando sempre più come un serio disagio psicofisico per gli studenti, famiglie ed insegnanti. L‘allarme sociale espresso da più fonti, tra cui il garante dei minori Biasi, si è concretizzato attraverso gli accessi ai servizi specializzati della nostra Provincia”.

Ambrosi spiega come la Dad abbia portato un problema grave, silente e, forse per questo, non adeguatamente rilevato: la salute psicofisica degli studenti. “Nel nostro Trentino, come nel resto d’Italia, la sospensione della didattica in presenza e la mancanza di socializzazione stanno silenziosamente provocando danni innumerevoli. Eppure nonostante le grida d’allarme, qualcosa non è stato colto e gli osservatori specializzati della nostra Provincia ci segnalano tra i ragazzi, adolescenti e giovani un aumento esponenziale rispetto all’anno scorso di tentati suicidi, gravi disturbi dell’alimentazione, episodi di autolesionismo, sempre maggiori casi di depressione tra adolescenti e bambini, difficoltà a relazionarsi con gli altri”.

“Mi chiedo se abbia senso aggravare ulteriormente la vita scolastica dei nostri ragazzi con una modifica ulteriore dell’assetto scolastico? Ha senso smembrare le classi in ulteriori gruppi classe senza tener conto di amicizie e preziose relazioni? Una scelta di questo tipo comporta inevitabilmente una perdita della continuità didattica e delle figure di riferimento, con il conseguente disagio.

Abbiamo la possibilità di fare delle scelte che qualifichino il mondo scolastico trentino, facilitato anche dalle ridotte dimensioni territoriali e demografiche. Perché non dobbiamo trovarci il prossimo autunno, a fronte di un’ulteriore ondata pandemica a dover ricorrere ancora alla Dad” continua Ambrosi, sostenendo con forza che “la didattica in presenza non è solo un sacrosanto diritto, ma oggi anche una medicina per cuore, mente e anima”.

A supportare le dichiarazioni di Alessia Ambrosi arriva anche una recente ricerca della “fondazione Foresta”che spiega che l’insieme di tutti questi cambiamenti ha reso i giovani molto più fragili.

In particolare i maschi rappresentano il sesso debole durante la pandemia e uno su quattro ha dichiarato di soffrire di solitudine (nel 2018-2019 era solo uno su otto) mentre il 19% si dichiara insoddisfatto della propria vita, rispetto al solo 10% degli anni prima della pandemia.

In compenso, dai risultati dello studio è emerso un drastico calo nel consumo di alcolici e stupefacenti (-40% e -25% rispetto a due anni fa).

Ne emerge quindi uno stile di vita apparentemente più sano, anche in ambito alimentare, con la maggior parte dei giovani che dichiara di seguire una dieta mediterranea, come risultato di un cambiamento sostanziale di stili di vita.

Non va però dimenticato l’impatto della didattica a distanza e del lockdown sull’attività fisica degli adolescenti, che per forza di cose sono molto più sedentari, tanto che meno del 30% svolge regolare attività fisica extrascolastica, rispetto al 50% degli anni passati.