Sospensione brevetti vaccini anti-covid: la svolta proposta da Biden

“ Nessuno si salva solo, la pandemia non sparirà se una parte del mondo continuerà ad essere un terreno fertile dove il virus dilagando, muta”: con questa idea di base, il Presidente americano, Joe Biden propone di liberalizzare i brevetti dei vaccini anti-covid. La scelta di liberalizzare i brevetti consentirebbe di produrre vaccini ovunque senza incorrere in cause milionarie per la violazione del diritto della proprietà individuale.

Una proposta che ha trovato piena adesione soprattutto da parte dell’Unione Europea dove, Ursula Von der Leyen nel ruolo di presidente della Commissione europea risponde chiaramente che “L’UE è pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la pandemia in modo efficacie e pragmatico come quella degli Stati Uniti per una deroga”.

Anche Mario Draghi favorevole, sostiene che i vaccini sono un bene comune, mentre l’OMS ha parlato di una svolta epocale. Totalmente favorevoli anche Macron e Putin che ricorda i principi fondamentali del Wto, ovvero la possibilità di revocare i brevetti in circostanze straordinarie come questa pandemia.

Inizialmente scettica Angela Merkel aveva espresso dubbi sulla protezione della proprietà individuale, ma ora pienamente superati. La deroga dei vaccini chiesta in particolare da India e Sud Africa per accelerare la produzione, sarà discussa nel fine settimana nel vertice dei leader dell’unione in Portogallo.

In ogni caso, Bruxelles chiede una comunicazione della revoca prudente per non illudere nessuno, dato che dall’annuncio alla messa in atto di una linea di produzione possono passare da 6 mesi a 1 anno. L’obiettivo dell’Unione rimane quello di vaccinare la popolazione mondiale in tempi brevi e per il momento l’approccio comunitario è quello dell’export.

Le trattative però non si prospettano facili dato che, le cause farmaceutiche difendono il diritto della proprietà individuale e parlano di scelta deludente. Se nelle prossime settimane i negoziati andassero a buon fine, potrebbero segnare una via decisiva per la produzione e la distribuzione delle dosi in tutto il mondo soprattutto nel zone più povere.

