Chiogna nuova presidente Upipa, le congratulazioni dell’assessore Segnana

Michela Chiogna è stata eletta venerdì pomeriggio nuova presidente di Upipa con 29 preferenze a 16. Ha sconfitto Diego Pintarelli, sostituendo così il posto della dimissionaria Francesca Parolari.

Michela Chiogna è la presidente dell’Apsp Civica di Trento dal 2018 e nel settore ormai da numerosi anni. Per 10 anni infatti è stata componente del Consiglio di Amministrazione dell’Apsp Beato De Tschiderer di Trento .

È laureata in ingegneria, con numerose esperienze nella progettazione degli spazi per le persone fragili. È stata inoltre componente del Cda di Itea spa, di cui è stata vicepresidente per 3 anni.

Con lei stati eletti nel consiglio di amministrazione di Upipa Marisa Dubini, presidente dell’Apsp Giacomo Cis di Ledro, in rappresentanza dell’Alto Garda e Ledro, Ivana Zotta, vicepresidente dell’Apsp Suor Agnese di Castello Tesino, in rappresentanza del Primiero e Tesino, Davide Palmerini, presidente dell’Apsp Casa Laner di Folgaria, in rappresentanza della Vallagarina, e Daniele Stefani, presidente della Apsp Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, in rappresentanza della Valsugana.

Insieme a loro sono stati eletti per la prima volta nel cda Laura Flor, Presidente dell’Apsp Santa Maria di Cles, in rappresentanza della Valle di Non e Sole, Daniele Pizzini, presidente dell’Apsp Rosa dei Venti di Borgo Chiese, in rappresentanza delle Giudicarie, Barbara Bravi, presidente dell’Apsp di Fassa, in rappresentanza della Piana Rotaliana e delle Valli di Fiemme e Fassa, e Eleonora Stenico, presidente dell’Apsp Beato De Tschiderer di Trento, in rappresentanza di Trento e della Valle dei Laghi

Alla neopresidente dell’Upipa Michela Chiogna – affiancata in Cda dagli otto rappresentanti delle Unità territoriali dell’Associazione – l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana porge le proprie congratulazioni, al termine dell’assemblea dei soci di questo pomeriggio. “A Chiogna e all’intero Consiglio di amministrazione auguro un proficuo lavoro, sempre nell’interesse degli ospiti delle Rsa del territorio. I nuovi vertici dell’amministrazione troveranno nell’Amministrazione provinciale un interlocutore attento e disponibile, anche in questa fase che noi tutti auspichiamo possa essere di vera rinascita. Desidero infine rivolgere un particolare ringraziamento alla vicepresidente reggente Marisa Dubini, per aver traghettato Upipa in questo periodo così delicato e all’ex presidente Francesca Parolari per il grande lavoro svolto specialmente in questo anno così particolare e difficile”

