Per il CPO la brigatista Mara Cagol sarebbe una delle 33 donne trentine da ricordare. Il centro destra insorge

L’ultima scheda del libro «33 Trentine da riscoprire», il libro realizzato dal C.P.O. (Commissioni pari opportunità della provincia di Trento) è dedicata alla drammatica figura di Mara Cagol, la brigatista moglie del capo delle Brigate Rosse Renato Curcio, morta in conflitto a fuoco nel 1975: “Abbiamo scelto di riportare anche questa biografia – si legge nel volume – per sottolineare che la forza delle donne può anche essere distruttiva se non è ispirata a valori quali la convivenza pacifica e la non violenza”.

Questa la motivazione per l’inserimento del suo ricordo nel libro, la cui presentazione ha creato fin da subito polemiche.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ha richiesto l’immediato ritiro, mentre il governatore della provincia autonoma di Trento ha dichiarato che «Io non l’avrei mai inserito».

Sul caso è intervenuto anche il consigliere provinciale Devid Moranduzzo: «Pessimo esempio da parte di coloro che vogliono proporre a dei ragazzi degli esempi da seguire per le giovani generazioni. Non si può in alcun modo mettere una persona come Mara Cagol in un libro che andrà nelle scuole. Un fatto vergognoso che rovina il lavoro svolto per le Pari Opportunità tra uomo e donna. Un lavoro che non dovrebbe essere danneggiato in questo modo e non vale a riguardo nessuna possibilità di giustificazione. Che esempio educativo si vuole dare? Cosa c’entra una figura del genere con le Pari Opportunità? Ritengo che poteva essere fatta ben altra scelta».

Il libro è stato realizzato per le scuole medie. Una scelta che ora spinge la società trentina a interrogarsi sull’opportunità di inserire tra i volti «da riscoprire» anche quello della brigatista morta nel 1975 in un conflitto a fuoco con i carabinieri.

Anche il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi appare contrariato per la scelta: «Se dovessi immaginare un volume per le scuole per raccontare le vicende di donne trentine sceglierei di inserire esempi costruttivi, perché credo che sia giusto dare soprattutto ai giovani delle immagini positive del nostro Trentino. Che Mara Cagol sia una figura femminile nota è indubbio, ma per motivi tristi e tragici».

E ancora: «Rifiutiamo ogni tipo di revisionismo storico e ogni tentativo di giustificare, in ogni modo, il terrorismo. Mara Cagol non sarà mai un esempio».

Qui la storia della brigatista rossa Mara Cagol