Pergine, ragazzi nel disagio sono quasi ‘Baby Gang’. Le mamme: “I servizi sociali ci sostengano”

“I nostri ragazzi rischiano di perdersi, i servizi sociali ci sostengano“. Un appello accorato e singolare quello lanciato in queste ore da una decina di mamme residenti a Pergine Valsugana, che si dichiarano seriamente preoccupate per il disagio profondo di cui sembrano soffrire i propri figli adolescenti in tempi di Pandemia.

Un’emergenza sanitaria che, assieme a tutti i disagi che porta con sé, sembra causare diversi problemi a giovani e giovanissimi alle prese con Dad, solitudine profonda e smarrimento del senso più autentico della socialità. Una moltitudine di rischi collaterali le cui conseguenze, secondo i maggiori studi, oggi non si possono nemmeno prevedere.

Diverse le madri che nelle scorse settimane hanno chiesto aiuto proprio ai servizi sociali locali, pregando assistenza per altrettanti ragazzini ‘senza ottenere risposte soddisfacenti o che garantissero un sostegno immediato e serio ad un fenomeno diventato per ognuna di noi ormai di difficile gestione”. Un fenomeno come quello dell’inquietudine adolescenziale, espressa nelle due più diverse forme.

Allora ecco che proprio quella solitudine si fa forza nel gruppo. 15, massimo 16 anni: la ‘crew’ si riunisce in diversi luoghi (spesso pericolosi) del grande centro della Bassa Valsugana. Qualche spinello o schiamazzo di troppo, qualche rissa solo sfiorata, diversi richiami dalle forze dell’ordine, ma nulla. Fortunatamente nessun danneggiamento ma la compagnia cresce, il singolo va perdendosi. Lo spettro della Baby Gang aleggia incombente.

“E’ un momento difficile anche per farsi richiamare quando, trepidanti, si attende la telefonata che potrebbe cambiare le cose. E se anche i precedenti colloqui telefonici si sono rivelati infruttuosi, la speranza rimane quella di ‘riacciuffare’ quella normalità che da troppo tempo in casa manca. A parte quattro o cinque, molti di loro consducevano una vita sana, andavano a calcio“, dice una mamma che dopo avere contattato direttamente il dipartimento perginese ed esserne uscita con qualche temporanea rassicurazione, non ha più ottenuto risposta. Come del resto le altre, a detta loro.

Forse è solo questione di tempi che si allungano per questioni burocratiche e non di una mancata volontà di intervento. Il dubbio e l’ansia crescono. “Di questi tempi, anche gli equilibri familiari vengono messi a dura prova da situazioni di questo tipo“, sottolineano. E che si tratti di un problema di ‘liste di attesa’ oppure di fatti troppo lievi per essere presi in considerazione come ‘requisito minimo’ per la presa in carico, l’appello rimane forte. Sono le mamme a chiederlo. “Crediamo che i nostri ragazzi meritino attenzione nel momento in cui lanciano segnali preoccupanti. Si parla spesso di droga e degrado anche tra i cosiddetti ‘teen’ e di come eliminarne la minaccia. Gli aiuti ci sono, spesso chi ha il problema li respinge. Noi invece siamo qui, a lanciare appelli. Per una richiesta che parte dal basso, chiediamo un’azione da parte del servizio pubblico“, concludono.

