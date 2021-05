La Bandiera della Croce Rossa a Palazzo Pretorio

Il Sindaco Valduga ha ricevuto la bandiera che sarà esposta domani sabato 8 maggio a Palazzo Pretorio.

“E’ un orgoglio per me poter ricevere da voi questa bandiera e poterla onorare esponendola a Palazzo Pretorio”. Così il Sindaco Francesco Valduga, che ha ricevuto dai volontari della Croce Rossa Italiana, oggi in Municipio a Rovereto, la grande bandiera che sabato 8 maggio sarà issata a Palazzo Pretorio in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un momento di festa dedicato ai 98 milioni di volontari in tutto il mondo, 150 mila in Italia, presenti ovunque, tutti i giorni.

“Sabato 8 maggio è una giornata importante– ha detto Valduga – perché possiamo ringraziare tutti coloro che si adoperano, ventiquattr’ore su ventiquattro, per aiutare chi soffre. In quel giorno sarà colorato di luce rossa anche il Municipio, come suggerito dall’ANCI, per onorare questa Istituzione e tutti coloro che vi operano”.

