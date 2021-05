Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Recuperiamo torre Verde per promuovere l’immagine del Trentino”

La consigliera di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi deposita una mozione per il recupero dei beni culturali trentini, a partire da torre Verde: un bel biglietto da visita per rilanciare il turismo trentino ed incrementare la vivibilità del territorio.

“La ripresa dalla pandemia parte certamente da un deciso supporto alle attività economiche del nostro territorio, ma non dimentichiamoci degli splendidi beni culturali che sono componente indissolubile dello spirito del popolo trentino e caratterizzano in maniera pittoresca città, borghi e vallate – si legge nella premessa della mozione di Amrbosi

E ancora: Il recupero dei beni culturali fungerebbe da volano per la nostra economia: da una parte creando lavoro per aziende e artigiani trentini, e dall’altra incrementando l’attrattività turistica della nostra meravigliosa terra; il turismo culturale rappresenta infatti uno dei segmenti di mercato più ampi e in rapida crescita a livello mondiale.

Penso ad un monumento caratteristico come torre Verde, la cui bellezza incuriosisce molti turisti desiderosi di visitare anche all’interno lo splendido presidio risalente al XII secolo. Il recupero della torre aprirebbe interessanti scenari come la realizzazione di un affascinante percorso museale con partenza dal Castello del Buonconsiglio; sarebbe un perfetto biglietto da visita per il Trentino: una terra ricca non solo di elementi naturali, ma anche di storia e cultura.

Gli interventi di recupero, in un periodo difficile come quello che attraversiamo, potranno attingere da risorse finanziarie come i fondi strutturali europei per il Green Deal, anche nell’ottica del nuovo bauhaus europeo: progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità e accessibilità, per migliorare la vivibilità dei territori. Sono possibili inoltre forme di finanziamento “misto” pubblico/privato come operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, e crowdfunding per coinvolgere tutti gli attori socioeconomici che animano il nostro Trentino (si pensi ad esempio alla lodevole opera dei comitati di quartiere a Trento per migliorare la vivibilità cittadina).

Insomma, le possibilità per interventi di recupero ci sono e sono significative, ma abbiamo bisogno di agire tempestivamente creando un piano coordinato e di ampio respiro affinché tali interventi accrescano la vivibilità e l’attrattività del Trentino nei decenni a venire.”

