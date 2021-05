5 applicazioni che tutte le «fashioniste» dovrebbero installare

Sempre più ragazze si stanno appassionando al mondo della moda.

Si definiscono “fashioniste”, termine traducibile come “modaiole” o “seguaci della moda”, proprio perché cercano di essere sempre al passo con le ultime tendenze, seguendo sfilate, servizi fotografici e riviste online.

Negli ultimi anni, questo mondo è diventato molto più accessibile grazie alle influencer di tutto il mondo, che accompagnano (seppur virtualmente) gli utenti a sfilate esclusive o a volte anche direttamente all’interno di aziende di brand famosi.

Ultimamente, quindi, sono state messe a punto numerose applicazioni utili per gli appassionati di moda; di seguito ne vengono illustrate 5 (più una) che non dovrebbero mai mancare nello smartphone di una vera fashionista .

Guardaroba virtuale – Chi non passa ore davanti all’armadio per decidere cosa indossare, magari lamentandosi di dover assolutamente fare shopping perché non si ha niente da mettere? Succede a tutte e in particolare alle fashioniste, che possiedono armadi pieni di vestiti, magari mai indossati perché difficili da abbinare.

Allora perché non sfruttare un guardaroba virtuale? Smart Closet è l’applicazione perfetta per le appassionate di moda, perché consente di fotografare e caricare tutti i propri capi d’abbigliamento e di creare gli outfit, pianificandoli per tutta la settimana. In questo modo, sarà sufficiente aprire l’app per sapere cosa indossare senza rischiare di usare due volte lo stesso completo! Smart Closet permette anche di condividere i propri look sui social network per ispirare altre fashioniste, e anche di salvare gli articoli nei negozi preferiti per poterli tenere d’occhio.

Guadagnare con gli outfit – Ogni vera fashionista adora creare abbinamenti sempre nuovi e originali: ma se oltre a guadagnare l’ammirazione del proprio pubblico fosse anche possibile guadagnare? L’applicazione 21Buttons permette proprio questo: è un social network sul quale si possono postare i propri look inserendo i link dell’e-commerce relativi a ogni singolo capo. Per ogni acquisto effettuato utilizzando quel link, si riceverà una piccola percentuale. È un’applicazione decisamente in voga tra le influencer più conosciute, come Paola Turani e Chiara Nasti.

Vendere gli abiti che non si indossano – Una vera fashionista non indossa mai troppe volte lo stesso capo, sia perché ama seguire le ultime tendenze, sia perché adora stupire con outfit sempre diversi. Questo però può portare ad accumulare vestiti su vestiti, occupando inutilmente spazio nell’armadio; è proprio per questo motivo che sono nate numerose applicazioni che permettono di vendere i propri abiti, nuovi o usati, e la più pubblicizzata è sicuramente Vinted. Quest’applicazione è un vero e proprio mercatino di vestiti e accessori di seconda mano, e rappresenta davvero un ottimo modo per cercare di rendere la moda più sostenibile evitando sprechi inutili.

VestiaireCollective è invece un’applicazione usata per vendere abiti nuovi o usati ma principalmente di grandi marche; in questo modo è possibile avere nel proprio guardaroba capi firmati a prezzi bassi!

Provare prima di acquistare – Combyne è una sorta di camerino virtuale: infatti, quest’applicazione racchiude più di 800 e-commerce e brand e permette di combinare virtualmente i vari capi di abbigliamento per creare outfit sempre adatti alle proprie esigenze. Non mancano poi aggiornamenti sulle ultime tendenze, oltre alla presenza di numerose influencer dalle quali trarre ispirazione. In questo modo si possono studiare diversi look rimanendo comodamente sul divano ed evitando gli acquisti impulsivi e inutili!

Pagare a rate – Questo mese abbiamo avuto molte spese ma desideriamo comunque l’ultima borsa di Prada? Niente paura, la tecnologia può aiutare anche in questo caso. Infatti, è possibile utilizzare ScalaPay, un nuovo metodo di pagamento che consente di pagare con la propria carta di credito dividendo l’importo in tre comode rate; la prima viene scalata al momento dell’acquisto, mentre le altre nei due mesi successivi. È un servizio totalmente gratuito e permette di ricevere subito il prodotto acquistato!

Un occhio alla sicurezza – Ovviamente, non bisogna mai dimenticarsi di prestare attenzione alla sicurezza quando si fanno acquisti online, al fine di evitare spiacevoli situazioni come il furto di dati sensibili, ad esempio quelli della propria carta di credito. Quando ci si trova fuori casa e non si dispone di una connessione Internet, si può sfruttare la rete WiFi gratuita messa a disposizione dalle varie attività commerciali o dal proprio comune.

Questo però espone a dei rischi, perché queste connessioni non sempre sono protette e si è quindi esposti a eventuali attacchi da parte di malintenzionati. È quindi opportuno utilizzare una VPN ossia una rete privata virtuale, che consente di criptare il traffico in entrata e in uscita e di proteggere quindi le proprie informazioni personali.