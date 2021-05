Melinda e Bill Gates divorziano e si spartiscono 146 miliardi di dollari

Il matrimonio tra Bill e Melinda Gates finisce dopo 27 anni di unione; una notizia non tanto di cronaca rosa, quanto di fondamentale importanza per l’economia. Bill Gates è il fondatore di Microsoft Corporation.

I due sono fondatori e titolari della Bill & Melinda Gates Foundation – la fondazione di beneficenza più influente al mondo, impegnata in assistenza sanitaria, lotta alla povertà, accesso all’istruzione e alle tecnologie, e ora nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

I due hanno diffuso una nota che spiega: “Dopo aver riflettuto a lungo e lavorato sulla nostra relazione, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni, abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per permettere alle persone di condurre vite in salute e produttività. Continuiamo ad avere fiducia in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase delle nostre vite. Chiediamo spazio e riservatezza per la nostra famiglia mentre navighiamo questa nuova vita”.

I due rimarranno in carica come co-presidenti e amministratori fiduciari: “Non sono previste modifiche ai loro ruoli o all’organizzazione. Continueranno a lavorare insieme per modellare e approvare le strategie della fondazione, sostenere le questioni della fondazione e impostare la direzione generale dell’organizzazione”.

Rimane però molta preoccupazione, o quanto meno curiosità; forse Melinda potrebbe creare una fondazione tutta sua, dedicata alle donne, si sa quanto sia difficile continuare a lavorare insieme dopo una separazione.

I fondi non le mancano di certo, non sono state rese note le cifre del patrimonio, ma il Bloomberg Billionaires Index stima che ammonti a 146 miliardi di dollari, una fortuna di aziende e quasi mille chilometri quadrati di terra acquistati da Bill nel corso degli anni. L’udienza sarà fissata entra il prossimo aprile, ma non si prevede alcuna battaglia legale. Sarà una separazione consensuale e pacifica. Nessuno dei due rimarrà sul lastrico, questo è certo.

