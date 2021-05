Art Summer Camp 2021: torna la Colonia Artistica per bambini e ragazzi

Torna anche quest’anno, per tutto il periodo estivo, il campus d’arte di Area Arte La Musa & Studio d’Arte Astrid Nova, sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, una serie di interessanti ed approfonditi laboratori artistici, per bambini e ragazzi, in partenza da giugno, rispettando tutte le norme e il protocollo sanitario della Provincia Autonoma di Trento, e sarà organizzato in parte all’aperto, alternando momenti di laboratorio in studio, in uno spazio costantemente areato e igienizzato.

Un’esperienza indimenticabile per bambini e ragazzi di ogni età, fatta di arte, creatività, accoglienza e divertimento per tutti i bambini e i ragazzi appassionati, e non vedono l’ora di sperimentare tante possibilità artistiche divertenti e scoprire insieme il mondo dell’arte, degli artisti e delle tecniche pittoriche.

La pittura, il disegno dal vero, le cartoline, il laboratorio di illustrazione botanica ad acquerello, il fumetto, libri d’artista con materiali naturali e tante altre tecniche d’arte contemporanea per scoprire la creatività in ogni suo aspetto, accompagneranno il partecipante in un fantastico viaggio nelle modalità di produzione artistica più varie e fantasiose.

Al contempo, grandi artisti come Picasso, Van Gogh, Dalì, Mirò, Magritte, Monet ed importanti correnti artistiche come Impressionismo, Cubismo, Pop Art, Pop Surrealism e Land Art ci accompagneranno alla scoperta della storia dell’arte.

Sarà possibile frequentare tutti i giorni, oppure a cadenza bisettimanale, o settimanale.

L’insegnante e direttrice dello studio è Viviana Puecher, laureata all’Accademia di Belle Arti ed artista arrivata ad esporre negli ultimi anni, in California ad Hollywood e Santa Barbara, a Tunisi, ed in Italia per la Regione Lombardia, per F.A.O. a Roma e nel suo Trentino al MUSE Museo delle Scienze di Trento, alla Fondazione Galleria Civica MART di Trento, e per la Magnifica Comunità di Folgaria al Museo Maso Spilzi.

Una estate all’insegna dell’arte quindi, per i giovani creativi che amano disegnare, dipingere e sperimentare nuove tecniche e materiali, viaggiando con la fantasia negli antichi atelier dei grandi maestri del passato, come loro stessi oggi nella splendida sede dello Studio d’Arte Astrid Nova, guardando il mondo con occhi nuovi; gli occhi dell’arte.

Per informazioni e prenotazioni: www.astridnova.it Tel. 3471533617 (Viviana)