Un tuffo indietro nel tempo: Ledro e Predazzo riaccolgono i visitatori

Il 5 e il 6 maggio 2021, dopo lunghi mesi di chiusure e attività solo online, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, sedi territoriali del MUSE, riaprono le porte. Da giugno, sarà possibile visitarli tutti i giorni.

A distanza di una settimana dalla riapertura di MUSE – Museo delle Scienze e Palazzo delle Albere, anche il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo sono pronti a ripartire in tutta sicurezza con ingressi contingentati e visite su prenotazione.

Tra le sedi territoriali che compongono l’universo MUSE, la prima a riaccogliere i propri visitatori sarà il Museo delle Palafitte di Molina di Ledro: l’appuntamento è per domani mattina, mercoledì 5 maggio 2021, alle 9. Nel mese di maggio il villaggio palafitticolo dell’Età del Bronzo, che quest’anno festeggerà il decennale di appartenenza al siti Patrimonio Unesco, sarà visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 17 con ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria nel fine settimana (sabato e domenica); da giugno aprirà tutti i giorni.

Il museo, completamente rinnovato nel 2019, presenta diverse novità: la certificazione di qualità ARCA Livello “PLATINUM“, primo sistema di certificazione per le costruzioni in legno, rilasciata negli ultimi giorni da Habitech – Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente, e una nuova copertura mobile esterna pensata per ospitare attività ed eventi anche in condizioni di maltempo. Disponibile a breve il programma di attività estive, un concentrato di laboratori preistorici, escursioni alla Rete museale ReLED e incontri a tema per un viaggio indietro nel tempo.

Per info e prenotazioni: 0464 508182 / museo.ledro@muse.it / sito web

Dalle sponde del lago di Ledro al patrimonio geologico della Val di Fiemme. A Predazzo, il Museo Geologico delle Dolomiti, fondato nel lontano 1899, riapre giovedì 6 maggio 2021, con prenotazione telefonica obbligatoria (0462.500366) da effettuare entro il giorno precedente quello di visita. Il Museo sarà aperto dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e a partire dal 13 giugno 2021 dal martedì alla domenica. Le visite, della durata di un’ora, si possono effettuare in autonomia.

Tra le novità in arrivo, la collaborazione del museo con il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme nella realizzazione della mostra “Le vie del turismo. Strada, ferrovia e accoglienza in Fiemme dal ‘700 ad oggi“, ospitata in entrambe le strutture museali, e un ricco palinsesto di spettacoli di teatro-scienza, laboratori “geologici” e trekking sul territorio. Al via in questi giorni anche la campagna social #DolomitesMuseum, promossa dalla Rete dei Musei delle Dolomiti e dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, di cui il Museo Geologico di Predazzo fa parte: cinque parole chiave e cinque settimane per raccontare le tue Dolomiti. Si parte con #WalkingTales, l’hashtag per celebrare il cammino in montagna e tutte le storie nascoste dei sentieri.

Per info e prenotazioni: 0462 500366 / museo.predazzo@muse.it / sito web

A giugno riapriranno anche le sedi delle Viote del Monte Bondone: il Giardino Botanico Alpino e la Terrazza delle Stelle.