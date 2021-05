Sette furti in un mese nei bar di Trento: in manette 26enne ucraino

Nella mattinata di ieri (3 maggio) gli agenti della Squadra mobile di Trento hanno arrestato un ventiseienne di origine ucraina naturalizzato italiano residente a Ravina.

Il giovane è risultato essere il ladro che nel giro di un mese, dall’inizio di marzo fino alla prima settimana di aprile, in pieno lockdown, ha derubato 7 esercizi commerciali, per lo più bar, provocando gravi danni ai proprietari con l’utilizzo picconi e tenaglie per rompere porte e finestre dei locali.

Il primo furto è avvenuto il 12 marzo. Il ladro si è introdotto, dopo aver forzato la porta d’ingresso in un bar in viale Verona, portando via 20 pacchetti di sigarette e numerosi “gratta e vinci”.

Due settimane dopo ha ripetuto lo stesso furto in un altro bar poco distante dal primo, sempre lungo viale Verona, appropriandosi di appena 15 euro provocando tuttavia ingenti danni all’ingresso del locale. Proprio per l’esiguità della refurtiva, il ladro seriale, nella stessa nottata, si è diretto verso un altro bar in via Mantova, portando via liquori di pregio.

Pochi gironi dopo, sempre nella notte e violando il coprifuoco ha spaccato una finestra di un locale nella zona di Santa Maria Maggiore rubando circa 400 euro. Lo stesso ha fatto pochi giorno dopo, probabilmente attratto dalla somma lasciata dal proprietario il furto precedente ma questa volta ha trovato soltanto 2 euro. Tuttavia, ingenti sono stati i danni arrecati al locale per entrare. Anche in questo caso per entrare sono state rotte porte e finestre.

Nei primi gironi di aprile il ladro seriale ha preso di mira un bar di via Verdi, rubando 1200 euro e uno smartphone. La tecnica utilizzata è stata sempre la stessa. Utilizzando delle tronchese ha forzato le serrande, rotto la porta a vetri ed è entrato nel locale. Sempre nel centro di Trento, ma in via Belezani il dieci aprile, è entrato in un bar portando via circa 60 euro.

In tutti gli episodi, il 26enne si è coperto il volto con una passamontagna, per non essere riconosciuto. Ad incastrarlo alcuni frame della videosorveglianza che lo hanno reso riconoscibile per una camminata particolare. Uno degli agenti lo ha riconosciuto perché in passato già arrestato per reati analoghi. Ma la conferma si è avuta grazie ad un’impronta trovata dalla Polizia Scientifica nel corso del primo sopralluogo, e quindi furto nel bar di viale Verona.

La perquisizione della sua abitazione a Ravina,ha permesso di ritrovare alcuni capi di abbigliamento identici a quelli utilizzati nei furti, tra cui proprio il passamontagna. Il malvivente si trova ora in carcere a Spini di Gardolo.