Promozione fieristica per le imprese trentine, ultimi giorni per aderire

Ultimi giorni per inviare la propria manifestazione di interesse a “Obiettivo fiera” il percorso di incubazione fieristica promosso da Trentino Sviluppo e dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi.

Il bando, che si trova on-line sul sito trentinosviluppo.it, scade infatti venerdì 7 maggio. Si rivolge alle imprese trentine attive nei settori alimentare, legno-arredo e wellness. Le realtà selezionate avranno accesso ad un percorso gratuito strutturato in quattro incontri nei mesi di maggio e giugno, dedicati allo sviluppo delle competenze per promuoversi al meglio in eventi fieristici locali, nazionali e internazionali, siano essi organizzati in presenza o in modalità digitale.

Come migliorare la propria presenza in fiera e come affrontare le modalità innovative e digitali che caratterizzano questo tipo di evento nell’era attuale? Il percorso “Obiettivo fiera” nasce con la finalità di supportare la promozione delle imprese del territorio trentino. Gli eventi fieristici rappresentano occasioni strategiche per far conoscere i propri prodotti sia in Italia che all’estero. Affinché, però, questi eventi vengano sfruttati in tutte le loro potenzialità, è importante sapere come presentarsi e come intercettare i giusti contatti per il proprio business.

“Obiettivo fiera” nasce proprio per coinvolgere un gruppo di imprese selezionate in un percorso di preparazione che affronti i diversi aspetti della presenza in fiera. Nello, specifico, si svilupperà in quattro incontri nei mesi di maggio e giugno, dedicati a questi temi: la partecipazione commerciale: come organizzare l’esperienza fieristica del cliente in un viaggio emozionante e a lieto fine; la preparazione dello stand; la comunicazione digitale prima, durante e dopo l’evento; conti alla mano: come definire un budget affidabile misurando ogni investimento nel dettaglio.

I primi tre moduli si terranno in modalità digitale mentre il quarto, compatibilmente con la situazione sanitaria, sarà ospitato negli spazi di Riva del Garda Fierecongressi e comprenderà il tour del Palavela del Centro Congressi.

Per le imprese ammesse la partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a internazionalizzazione@trentinosviluppo.it e consultare il sito trentinosviluppo.it (sezione “Bandi e appalti”)