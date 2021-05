Jet privati: tutti i vantaggi del servizio noleggio per i viaggi d’affari

In questi ultimi anni, a livello aziendale si è diffusa sempre più la tendenza di organizzare trasferte e viaggi di lavoro ricorrendo al noleggio di un jet privato.

Il fenomeno si è diffuso largamente poiché questi velivoli offrono numerosi vantaggi a livello di servizi e comfort, con delle tariffe sempre più competitive e accessibili per le imprese.

Non solo, ma in questi tempi di pandemia permettono anche di beneficiare di maggiore tranquillità a livello di sicurezza, in quanto ogni aeromobile viene correttamente igienizzato prima di ogni nuovo volo e presenta al suo interno solo il personale addetto, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti per prevenire il contagio.

Voli privati per trasferte aziendali: dalla flotta di jet agli empty leg – Con le migliori compagnie del settore, generalmente è possibile scegliere quale jet noleggiare vagliando diverse soluzioni, scrupolosamente selezionate da un team di esperti in fase di realizzazione del preventivo personalizzato. Tra queste si inserisce fastprivatejet.com , realtà d’eccellenza della business aviation, che garantisce all’utente un’esperienza di volo sicura e confortevole.

Per quello che riguarda le caratteristiche principali dei velivoli, è bene ricordare, per esempio, che gli entry level jet sono compatti e adeguati a brevi tratte, nonché a un numero ridotto di passeggeri; i midsize jet, invece, possono trasportare anche più di 10 persone, mentre gli heavy jet sono perfetti per coprire lunghe distanze, tratte intercontinentali comprese.

A questa grande varietà di scelta realtà come Fast Private Jet affiancano la possibilità di optare per i cosiddetti empty leg, vale a dire tutti quei voli di posizionamento senza passeggeri con cui gli aerei devono raggiungere l’aeroporto dove verrà effettuata la partenza successiva.

Si avrà quindi la possibilità di individuare la soluzione più in linea con le necessità e lo spirito dell’azienda, beneficiando per di più di grande flessibilità per quello che riguarda gli orari relativi alle partenze.

Zero stress al check-in e servizi su misura per le imprese – Per quello che riguarda il check-in, è bene ricordare come un volo in jet privato permetta di risparmiare tempo importante, dato che non richiede di presentarsi ai controlli due ore prima come per un volo di linea.

Inoltre, in questo particolare momento storico caratterizzato dalla diffusione del Covid-19, è importante sottolineare come il check-in per un volo privato consenta di evitare anche le lunghe file che si determinano per i controlli con i voli tradizionali e, di conseguenza, di non trovarsi in situazioni di possibile assembramento prima del decollo.

Un altro aspetto importante di cui tenere conto risiede nel fatto che nessun viaggio di lavoro subirà rallentamenti o rischierà di essere annullato a causa di partenze in ritardo oppure cancellate: eventualità che, per quanto rare, sono da tenere invece sempre in considerazione nel caso in cui si opti per un volo di linea.

Per quello che riguarda i servizi di cui è possibile beneficiare durante il volo a bordo di un jet privato, invece, le migliori compagnie del settore offrono alle imprese la possibilità di allestire postazioni di lavoro, complete di rete wi-fi, dove organizzare riunioni, videochiamate o qualsiasi altra attività.

Infine, imprescindibile può rivelarsi anche il servizio di trasporto su terra una volta giunti a destinazione, per continuare a viaggiare senza stress e beneficiando di ogni genere di comfort anche dopo essere atterrati.