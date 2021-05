Il lento, ma progressivo degrado dei Giardini Massimiliano I° D’Asburgo a Cristo Re

E’ lento e progressivo il degrado che sta interessando i Giardini Massimiliano I°d’Asburgo in Lung’Adige Braille nel rione di Cristo Re. Il parco è uno dei più belli di Trento ed è stato fino ad ora poco valorizzato e spesso lasciato al suo destino

Nella notte di lunedì qualcuno ha avuto la bella idea di abbandonare una serie di rettangoli di polistirolo che costituivano un ingombrante imballaggio e un paio di grandi sacchi di plastica su una delle due basi della carrucola per bambini.

Insomma si è di fatto impedito l’uso di un gioco per liberarsi di rifiuti impegnativi. Poco importa se il gioco non è usufruibile ormai da mesi, resta comunque un diritto dei bambini poterlo utilizzare.

Purtroppo non manca nemmeno un “signore” che attraversa il parco di prima mattina e utilizza i cespugli come bagno personale, una quantità considerevole di mascherine buttate, poi gli abitudinari abbandoni di residuo di cibo, scatole di pizza, contenitori di bibite e rifiuti casalinghi.

La situazione, fa notare chi il parco lo frequenta, è peggiorata col cambiamento delle modalità di pulizia da parte della cooperativa che le ha in appalto. Fino al lockdown dello scorso anno un addetto arrivava di mattina presto ed a piedi ripuliva il giardino partendo dall’area cani. Un’operazione capillare e quotidiana che dava delle garanzia.

In seguito l’operatore utilizza la macchina di servizio per far tappa di cestino in cestino ed ovviamente non pulisce altro. Specialmente la domenica, è facile vedere l’addetto arrivare in moto, fare lo stesso circuito a tappe che però è incompleto.

Non bisognerebbe dimenticare che i parchi sono prima di tutto dei bambini che non dovrebbero incorrere in nessuna situazione a rischio, ma solo pensare a giocare e divertirsi in modo spensierato.