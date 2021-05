Cos’è l’olio CBN?

UNA BREVE INTRODUZIONE SU CBD E CBN – Nel caso tu sia nuovo al mondo dei cannabinoidi, il CBD è uno dei composti principali che si trovano nella pianta della cannabis (che comprende sia la canapa che la marijuana). Il CBD può costituire ovunque dall’1% al 25% della pianta, e nella maggior parte delle varietà è il secondo cannabinoide più dominante dopo il THC.

Mentre il THC è meglio conosciuto per le sue proprietà psicoattive, il CBD non vi farà sballare; piuttosto, la sua popolarità alle stelle si basa interamente sulla sua vasta gamma di benefici terapeutici. Molti consumatori stanno vantando i benefici dell’uso di CBD gummies e commestibili per lo stress quotidiano e l’ansia, mentre altri usano gli oli, i balsami e le capsule per disturbi come il dolore muscolare, l’insonnia e la depressione.

Il CBN è un po’ diverso dal CBD per alcune ragini. Il suo contenuto nella cannabis tende ad essere piuttosto basso – 1 per cento o anche meno – ma questo è soggetto a cambiare nel tempo quando la pianta è esposta all’ossigeno o al calore. In particolare, quando la cannabis invecchia, il suo contenuto di THC si scompone in CBN.

Pubblicità Pubblicità

Inoltre, mentre il CBD non ha proprietà psicoattive, lo stesso non si può dire per il CBN; detto questo, le sue proprietà psicoattive sono molto, molto blande, quindi probabilmente dovrai prendere una dose massiccia di CBN per sentire qualsiasi tipo di sballo.

Sebbene il CBN possa esserti nuovo, è stato uno dei primi cannabinoidi mai identificati, ed è stato isolato con successo per la prima volta negli anni ’30. Infatti, prima della scoperta del THC, il CBN era considerato la causa degli effetti psicoattivi della marijuana.

BENEFICI DI CBN E CBD – Nonostante il CBN sia sul radar degli scienziati da così tanto tempo, la ricerca sul suo uso è molto limitata – specialmente se paragonata alla ricchezza di informazioni disponibili sia per il CBD che per il THC. Detto questo, quello che sappiamo finora su questo cannabinoide è promettente.

Pubblicità Pubblicità



Uno dei maggiori benefici del CBN è che è un forte sedativo, che lo rende efficace come aiuto per il sonno e come ansiolitico. Secondo la Steep Hill Labs, gli effetti rilassanti del CBN sono paragonabili al diazepam farmaceutico, mentre uno studio del 1995 sui topi ha scoperto che il CBN può anche aumentare il tempo di sonno. Inoltre, l’efficacia di CBN per il sonno è migliorata se assunto insieme al CBD, che è stato lodato per la sua capacità di aumentare il sonno REM, ridurre gli incubi e trattare i disturbi del sonno come l’insonnia e l’apnea notturna.

A parte i benefici per il sonno, sia il CBN che il CBD sono potenti antinfiammatori con potenti proprietà antidolorifiche. Anche in questo caso, questi benefici sembrano essere ancora più efficaci quando i due cannabinoidi vengono assunti insieme. Sia il CBN che il CBD possono anche alleviare la pressione legata al glaucoma, ed entrambi hanno proprietà antibatteriche, anche contro l’MRSA resistente agli antibiotici. Tra gli altri benefici, il CBD è un potente trattamento per l’epilessia e i disturbi d’ansia, e il CBN mostra promesse anche come stimolante dell’appetito.

Gli estratti di canapa a spettro completo contengono sia CBD che CBN tra gli altri cannabinoidi, promuovendo l'”effetto entourage“. Una persona lascia cadere un contagocce di olio di CBD da una bottiglia di Every Day Optimal in una tazza di espresso.

Gli estratti di canapa a spettro completo contengono sia CBD che CBN tra gli altri cannabinoidi, promuovendo l'”effetto entourage”. (Foto: Every Day Optimal)

CHE TIPO DI OLIO DI CBD CONTIENE CBN? – Se stai cercando di ottenere il massimo da CBD e CBN, vorrai prendere un olio di CBD a spettro completo o ad ampio spettro, dato che questi tipi di olio di CBD contengono entrambi i composti. Gli oli di CBD a spettro completo e ad ampio spettro sono simili, con una differenza cruciale: IL THC.

L’olio di CBD a spettro completo contiene tutti i cannabinoidi e i terpeni che sono stati estratti dalla pianta di cannabis, compresi CBD, THC, CBN, e una varietà di altri composti che variano a seconda della varietà. L’olio di CBD ad ampio spettro, d’altra parte, passa attraverso un trattamento aggiuntivo per rimuovere tutte le tracce di THC, mantenendo intatti tutti gli altri cannabinoidi.

L’olio di CBD a spettro completo è una scelta popolare a causa del cosiddetto “effetto entourage”. Essenzialmente, i benefici di ogni cannabinoide sono potenziati se presi insieme. Questo include THC e CBD, CBD e CBN, e così via. Nel frattempo, l’olio di CBD ad ampio spettro è ideale per coloro che desiderano i benefici dell’olio di CBD ad ampio spettro, ma che non possono avere tracce di THC.