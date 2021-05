Anche il Teatro di Villazzano riapre le sue porte in questa coda di stagione

Finalmente anche i luoghi di cultura hanno avuto il via libera per la ripartenza dopo molti mesi di chiusura. Lo fa con tre mini stagioni: Teatro sul divano, Fantasio ed Europei a tu per tu.

Anche il Teatro di Villazzano ha deciso di proporre al pubblico un programma, per un totale di 15 date, particolarmente variegato, molto plurale e in totale sicurezza. A spingere questa programmazione è soprattutto la voglia di riaprire le porte, di esserci, di incontrarsi in teatro a vivere l’emozione del palco e della platea. E allora la fantasia l’ha fatta da padrona nel trovare metodi molto alternativi per avvicinare il pubblico e tornare a vivere insieme la bellezza del teatro con tre mini stagioni molto particolari, tra divani, finali e calcio.

Ad aprire le danze di questa riapertura sarà la manifestazione dal titolo Teatro sul divano, una stagione composta da cinque spettacoli di teatro contemporaneo, tutti in doppia replica alle 20.00, ma con una particolarità. Con Teatro sul divano attori e attrici ospiteranno il pubblico sul palco su comodi divani e poltrone, per passare dal divano di casa al divano del teatro.

Pochi posti, con la possibilità di prenotare una poltrona singola o un divano per tutta la famiglia e godersi il ritorno a teatro in sicurezza. Ad aprire la stagione, il 6 e 7 maggio, sarà Fame della Compagnia Evoé, un monologo che prende in giro il vizio atavico dell’italiano di attaccarsi letteralmente il cibo; il 13 e 14 maggio toccherà al comico e cantimbanco Nicola Sordo con il suo monologo con chitarra dal titolo Io dico tu; il 27 e 28 maggio il debutto della nuova co-produzione di TeatroE dal titolo Terzo, con Jacopo Pagliari e regia di Andrea Visibelli, un monologo su Riccardo III, il personaggio più oscuro, cinico e brutale di Shakespeare; il 3 e 4 giugno toccherà all’attrice Maura Pettorruso e al musicista Andrea Casna con lo spettacolo Io e Mary (l’inventrice di Frankenstein); a chiudere la stagione sarà invece ariaTeatro con lo spettacolo Boccaccesco il 12 e 13 giugno.

La seconda manifestazione che si svolgerà è il Festival Fantasio, non nella sua versione completa, ma solamente nelle serate finali dell’edizione 2020, rimandando al tradizionale periodo di novembre/dicembre la nuova edizione. Il 21 e 22 maggio sarà finalmente il momento di salire sul palcoscenico per i registi selezionati lo scorso anno, i quali hanno lavorato con le loro compagnie in questi mesi su La vita è sogno di Pedro Calderon de la Barca cercando di conquistare il pubblico e la giuria con la propria messa in scena. Per farlo avranno a disposizione 15 minuti, tutta la loro passione e il loro talento.

Ultima mini-stagione in programma è Europei a tu per tu. C’è chi dice che non c’è niente come la nazionale per unire le persone, per questo a giugno il teatro sposerà la nazionale. Per festeggiare il lieto evento verranno proiettate tutte le partite dell’Italia all’europeo, trasmettendole a seguito di uno spettacolo. A partire dalle 16.00 ogni ora nei giorni delle partite (per quanto riguarda il girone sono 11-16-20 giugno) A tu per tu, uno monologo su un racconto sportivo dedicato ad un massimo di tre persone sui testi del libro Dove il sole sorge prima di Giacomo Postinghel letti dall’attore Stefano Detassis. Un iniziativa per chi ama il teatro e per chi ama lo sport, e per tutti quelli indecisi tra guardarsi la partita o andare a vedere uno spettacolo!

Il programma completo e sempre aggiornato del Teatro di Villazzano è disponibile su www.teatrodivillazzano.it.