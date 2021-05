Il Consiglio Comunale di Cles boccia la mozione delle liste civiche sulla dotazione di colonnine per ricarica elettrica

Il Consiglio comunale di Cles, durante la seduta di giovedì 29 aprile scorso, ha bocciato la mozione presentata dalle liste civiche ‘Siamo Cles’ ed ‘Insieme per Cles’ avente come oggetto la dotazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli.

Commenta la Consigliera Carmen Noldin della lista Siamo Cles: “La mozione voleva essere solo un contributo a spronare un progetto già in atto, e, visto che le liste di minoranza si dichiarano concordi su questo tema, ritengo sia stato inopportuno bocciare questa mozione”.

Prosegue Noldin: “La mozione avrebbe impegnato il Sindaco e la Giunta a dotare il Comune di Cles di un piano organico per la realizzazione e messa in funzione di un numero, ritenuto congruo dagli uffici di competenza, di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, da posizionarsi nei punti del paese ritenuti strategici per tale servizio, in prossimità del centro abitato e delle attività economico-commerciali, di ristorazione e ricettive.

Il documento ha ottenuto 12 voti contrari della maggioranza (assente giustificato il Sindaco a causa di una riunione sovracomunale).

L’intenzione delle proponenti liste civiche Siamo Cles ed Insieme per Cles è stato quello di portare in Consiglio, attraverso lo strumento della mozione, qualcosa di concreto e immediato per rafforzare e consolidare il tema della sostenibilità, anche sul fronte della mobilità, in linea con le direttive europee e gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU.

L’Assessora competente Amanda Casula ha illustrato in maniera esauriente e completa lo stato dell’arte dei dialoghi che si sono già instaurati con soggetti interlocutori e specializzati, al fine di poter attivare nella nostra borgata le colonnine elettriche specifiche per alimentare sia automobili che bici, nonché i ragionamenti messi già in atto in termini di logistica.

Dalla minoranza traspare la soddisfazione di sapere l’Amministrazione già attiva sul tema; dall’Assessore e Vicesindaco Massimiliano Girardi, invece, la richiesta di ritirare la mozione poiché esisterebbero azioni già messe in atto, ed il mancato accoglimento della proposta avanzata dalla minoranza di impegnare concretamente e fattivamente la Giunta.

Una mozione, quella presentata, che rappresenta una proposta di azione concreta per un paese ecologico, sostenibile ed innovativo e, allo stesso tempo, un’azione a sostegno dei commercianti e ristoratori sul territorio, in questo periodo di sofferenza legata anche alla pandemia Covid-19.

La mobilità sostenibile costituisce, si legge nella mozione, una delle scommesse cruciali e delle strategie fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici. In tale prospettiva, le amministrazioni locali sono chiamate a rendersi parti attive nel mettere a disposizione della propria cittadinanza servizi atti a promuovere ed incentivare uno stile di vita sano e l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale; d’altra parte, numerose sono ormai le esperienze realizzate o in corso di realizzazione in altre realtà comunali del nostro territorio provinciale ed anche di Valle.

Un piccolo passo nella direzione di una Cles sempre più smart city, sempre più green, attenta alla sostenibilità ambientale ed al benessere della cittadinanza, all’interno di un progetto ambizioso per il Comune di Cles, che ci auguriamo possa arrivare ad esecuzione quanto prima e sul quale non mancheremo di monitorare, nell’interesse di tutte e tutti”.