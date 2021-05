A Ravina tornano a giocare a basket anche i più piccoli

Anche i più piccoli tornano a giocare: sono i bambini fino alla seconda elementare che erano l’ultima categoria che non poteva scendere in campo, nemmeno per allenarsi.

Con loro tutte le squadre del G.S. Belvedere Basket Ravina sono in attività.

Un gruppetto di 12 bambini tra maschi e femmine che fino a pochi giorni non poteva che guardare con invidia i compagni più grandi che avevano ripreso ad allenarsi.

Il Covid ha condizionato in modo radicale l’attività del Belvedere che ha rinunciato al campionato di serie C femminile, si è però riusciti a dare continuità all’attività da febbraio ad oggi, aspetto fondamentale dal momento che la maggiore criticità di questo periodo di pandemia, è l’abbandono dell’attività sportiva di molti ragazzi per un danno sociale che si potrà quantificare solo tra qualche anno.

In tutto sono 140 i ragazzi del settore giovanile del Belvedere Ravina, per la maggior parte ragazze. Due solo le categorie miste, Easybasket e Scoiattoli, mentre i maschi vengono indirizzati verso altre società per poter dare continuità al loro percorso agonistico.

Per tutti in ritorno in campo è stato un momento di grande gioia e per fortuna che in queste categorie l’aspetto agonistico è secondario, l’importante è divertirsi come succede quando si rincorre una palla.

