Trento ritorna a correre: al via le iscrizioni alla Half Marathon

La Città di Trento è pronta per tornare a correre e da ieri sabato primo maggio, sono aperte le iscrizioni per la decima Trento Half Marathon che il 3 ottobre 2021 riporterà il popolo dei runner sulle strade della città Concilio.

Dopo aver rinunciato a malincuore all’edizione 2020, il comitato organizzatore del Trento Running Festival è dunque pronto per affrontare questa nuova sfida ed è da tempo al lavoro per offrire una tre giorni a tutto running che coinvolgerà praticamente tutti, dai bimbi di 2 anni agli evergreen, dai campioni olimpici e mondiali che animeranno il Giro al Sas di sabato 2 ottobre alla folla della Trento Half Marathon del giorno successivo.

Nuovo Percorso – Nata nel 2011, anno dopo anno la Trento Half Marathon è cresciuta costantemente fino a diventare una delle prove più apprezzate e veloci del panorama italiano. Proprio per mantenere elevato il livello della gara, il Comitato Organizzatore ha definito in questi mesi un nuovo percorso, ancora più lineare dei precedenti e capace di accompagnare i runner vicino a tutti i principali monumenti della Città di Trento garantendo allo stesso tempo la possibilità di correre una mezza maratona su tempi da record. Nell’ultima edizione disputata, quella dell’ottobre 2019, va ricordato come l’etiope Tefera Mosisa abbia raggiunto il traguardo dopo 1:01’12 e al femminile Purity Rionoripo si sia imposta in 1:08’34’

Pubblicità Pubblicità

Partenza da Piazza Dante ed arrivo in Piazza Duomo, ai piedi della fontana del Nettuno: nel mezzo i passaggi accanto al Castello del Buonconsiglio, al Muse, a Piazza Fiera e via dicendo: in questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli ed è in corso la misurazione ufficiale che consentirà quindi di svelare tutti i nuovi segreti e le nuove caratteristiche del tracciato di gara.

Iscrizioni al via – Fiducioso di un progressivo miglioramento della situazione pandemica ma allo stesso tempo consapevole del momento particolarmente critico che sta attraversando l’intero pianeta, il Comitato Organizzatore presieduto da Ferruccio Demadonna ha deciso che nel caso di un malaugurato nuovo annullamento legato all’emergenza sanitaria, ciascun iscritto potrà scegliere se mantenere valida la propria iscrizione per l’anno successivo oppure chiedere la completa restituzione della quota versata, a meno di 0,75€ trattenuti per le spese bancarie.

Nell’ultima edizione disputata, ottobre 2019, sono stati 855 gli atleti al traguardo della Trento Half Marathon mentre l’anno precedente, nell’autunno 2018, si è registrato il record di presenze con 1793 classificati nella giornata valida come Campionato Italiano Master di mezza maratona. Numeri a cui vanno aggiunte le centinaia di famiglie e appassionati che prendono parte alla prova non competitiva.

Pubblicità Pubblicità



Una città di corsa – La prerogativa del Trento Running Festival è quella di permettere a tutti di correre e di farlo sulle strade dei grandi campioni del podismo internazionale. I due eventi agonistici principali, il Giro al Sas con la sua tradizione avviata nel dopoguerra, e la più giovane Trento Half Marathon sanno stuzzicare palati differenti, unendo l’intensità di una gara d’élite – l’Albo d’Oro in tal senso parla chiaro: Bekele, Baldini, Tergat, Edris – allo spettacolo di una stracittadina aperta a tutti, due perle arricchite da altrettanti eventi popolari come il Giro al Sas Kids rivolto ai più piccoli e la Happy Family Run, capace negli anni di riversare sulle strade di Trento una folla davvero numerosa di famiglie per una domenica da vivere all’aria aperta. Un programma che il Comitato Organizzatore vuole provare a riproporre in questo 2021 con tutto l’entusiasmo che da sempre caratterizza il Trento Running Festival.

Un entusiasmo che viene esaltato e accentuato dalle peculiarità della Città di Trento, protagonista negli ultimi decenni di una progressiva riscoperta e meta tra le preferite per una vacanza – breve o lunga fa poca differenza – in grado di abbinare aspetti culturali, sportivi ed ambientali.

Trento è città a misura di famiglia, a misura di runner ed è anche questo il segreto vincente del Trento Running Festival, pronto a riportare il popolo della corsa sulle strade e nel cuore della Città del Concilio, incastonata tra le Alpi e cuore della Valle dell’Adige.