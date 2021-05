Coronavirus in Trentino: zero decessi e pochi contagi nelle ultime 24 ore. Il virus si sta spegnendo

Lotta all’evasione: arrivano gli “agenti 007” del fisco L’Agenzia delle Entrate rinforza l’organico e assume due mila “ agenti segreti” per potenziare la lotta all’evasione. Con i fondi del Recovery Fund arriveranno anche nuove assunzioni mirate proprio a rinforzare il campo della lotta... The post Lotta all’evasione: arrivano gli “agenti 007” del fisco appeared first on Benessere Economico.

Rivoluzione demografica, la tendenza si sposta verso la Silver Economy Negli ultimi decenni la struttura demografica e sociale dell'Europa e del mondo è cambiata in profondità e questa dinamica continuerà a prestare i suoi effetti anche in futuro. Per questo motivo, le istituzioni comunitarie devono...

Cambiamento climatico come opportunità di investimento: i settori più richiesti nei prossimi anni Con le esigenze dei Paesi costretti ad evolversi per adattarsi ai tempi e al mondo che si trasforma, il cambiamento climatico diventa un'opportunità di investimento a lungo termine. Un occasione per tutti di cogliere questo...

Rivoluzione nel mondo dello sport, nasce il lavoratore sportivo: più tutele e diritti Dopo lo shock delle chiusure e la rabbia per essere stati una delle categorie invisibili agli occhi del Governo, i lavoratori del mondo dello sport possono gioire per il primo contratto con tutele, contributi e...

Cartelle esattoriali 2021: dal 1 maggio riparte la riscossione In molti si aspettavano un allungamento dei tempi, ma la macchina di notifica e riscossione delle cartelle esattoriali sospese ripartirà il 1 maggio 2021. La notificazione degli atti riguarderanno anche pignoramenti e avvisi di accertamento,...