Trading online: i retail dedicano sempre più tempo agli investimenti

Gli investimenti online rappresentano una modalità in crescita nell’ambito retail, con un incremento considerevole nell’ultimo anno dell’utilizzo dei servizi digitali per il trading.

Secondo uno studio condotto da Comscore Snapshots, analizzando le abitudini finanziarie in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, da gennaio 2020 allo stesso mese del 2021 è quasi raddoppiato il tempo trascorso su siti e app di trading online.

I servizi finanziari online, dunque, sono sempre più usati per investire in modo più accessibile e diretto, con un aumento sensibile nell’impiego delle applicazioni per smartphone e tablet.

Il trading mobile, infatti, è una delle modalità preferite dagli investitori privati in Europa, dove se da un lato portali e app di gruppi tradizionali come Poste Italiane e Intesa Sanpaolo si confermano tra i più visitati, dall’altro si evidenzia una tendenza positiva per i servizi finanziari digitali degli operatori specializzati.

Secondo i dati di Google Trends, nell’ultimo anno c’è stata un’impennata per le ricerche online nei confronti delle piattaforme d’investimento online, con un deciso incremento dell’interesse per alcuni broker come eToro (+140% delle ricerche online negli ultimi 12 mesi).

Non a caso la società fintech ha da poco annunciato di aver raggiunto i 20 milioni di clienti, consolidando la sua presenza in Europa (69% degli utenti) e in particolare in Italia, dove è uno degli intermediari più gettonati soprattutto dagli investitori privati principianti.

Cosa valutare nella scelta del servizio di trading online – La maggiore propensione da parte degli italiani verso i servizi finanziari online richiede cautela nella scelta della piattaforma d’investimento, valutando con attenzione una serie di aspetti prima di aprire un conto di trading. Al giorno d’oggi, un aiuto importante nell’individuazione del miglior broker italiano arriva dai portali di approfondimento dedicati al mondo della finanza e degli investimenti.

Ne rappresenta un esempio InvestinGoal, sito specializzato dov’è possibile trovare approfondimenti che permettono di analizzare in modo accurato ogni proposta per capire qual è realmente quella più adatta alle proprie esigenze.

Nel dettaglio, la prima caratteristica da verificare è il possesso della licenza da parte della società finanziaria, assicurandosi che l’operatore sia abilitato a operare attraverso un’apposita certificazione rilasciata da un ente europeo come la CySEC.

Questo controllo può essere effettuato in modo semplice e veloce sul sito web ufficiale della Consob, dove tra l’altro è disponibile anche una sezione specifica riservata alla segnalazione delle truffe, in cui visionare tutti i siti illegali oscurati dall’Autorità italiana da luglio 2019 ad oggi.

Un altro aspetto importante è la qualità della piattaforma, sia per quanto riguarda la versione desktop sia l’app per l’accesso dai device mobili, valutando l’usabilità del sito e dell’applicazione senza trascurare l’interfaccia grafica, le funzionalità per la gestione del conto, gli strumenti per l’analisi finanziaria e i grafici per monitorare gli andamenti degli asset. Ovviamente bisogna verificare i costi previsti dal broker, controllando gli spread, eventuali commissioni fisse e tutte le tariffe applicate sugli investimenti e il conto di trading.

Per un trader retail è importante avere a disposizione anche un’offerta formativa valida, per studiare le basi degli investimenti finanziarie e migliorare le proprie conoscenze tramite guide, webinar e tutorial. Inoltre, non deve mancare un conto demo per testare il servizio di trading, utilizzando la piattaforma per un certo periodo allo scopo di analizzarne in maniera approfondita tutte le caratteristiche principali.

Infine, secondo gli esperti è fondamentale considerare anche i servizi aggiuntivi di supporto per gli investitori neofiti, come segnali di trading, sistemi automatici e soluzioni come il copy trading.

Il successo del mobile nei servizi finanziari online – Da quanto emerso con lo studio di Comscore è evidente la crescita dei servizi mobile in ambito finanziario, una tendenza accelerata dalla pandemia di Covid-19 ma in corso già da alcuni anni. Anche Google ha recentemente iniziato a privilegiare la versione mobile dei siti web rispetto a quella desktop, un segnale chiaro che indica come smartphone e tablet siano sempre più apprezzati per gestire i servizi digitali in qualsiasi ambito della vita quotidiana.

Dall’analisi di Comscore i dispositivi mobili sono ormai preferiti per il trading online, il pagamento delle tasse, la gestione dei prodotti assicurativi, i servizi bancari e i pagamenti online. Il fenomeno è stato favorito anche dall’aumento delle prestazioni nelle connessioni mobile, infatti nonostante non sia ancora diffuso lo standard 5G le reti di nuova generazione garantiscono performance elevate per la navigazione da mobile.

Si tratta di un requisito fondamentale per l’ulteriore sviluppo dei servizi finanziari digitali, un trend destinato a crescere nei prossimi anni confermando la preferenza nell’uso dello smartphone per gestire il conto bancario, i pagamenti e gli investimenti online.