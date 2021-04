Sicurezza dei macchinari: tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione di conformità

Per vendere sul mercato dei macchinari, oppure per garantire l’idoneità di quelli in uso presso l’azienda, è necessario seguire una serie di passaggi tecnici che vanno dall’analisi del rischio alla dichiarazione di conformità.

Questo documento è un’autocertificazione realizzata dal fabbricante, con la quale garantisce che il prodotto rispetta le norme CE ed è in possesso dei requisiti essenziali di sicurezza (RES).

I prodotti non a norma, ovvero sprovvisti di marcatura CE o non in linea con i requisiti tecnici previsti dalle direttive di riferimento, non possono essere venduti né utilizzati, in quanto si rischiano pesanti sanzioni fino al sequestro del macchinario e alla reclusione fino a sei mesi.

Marcare CE un prodotto è dunque un’operazione indispensabile, tuttavia bisogna sapere come fare per evitare i pericoli legati a dichiarazioni non conformi con le direttive comunitarie.

Che cos’è la dichiarazione di conformità per i macchinari – La dichiarazione di conformità delle macchine è un documento tecnico con il quale il produttore dichiara che il prodotto è a norma. Facendolo, si assume tutta la responsabilità su quanto affermato attraverso la documentazione tecnica, di fatto autorizzando la vendita del macchinario, la libera circolazione del prodotto all’interno dell’Unione Europea e la sicurezza d’uso.

All’interno della dichiarazione di conformità devono esserci una serie di documenti e informazioni, tra cui l’identità del fabbricante della macchina, la marcatura CE, i riferimenti identificativi del prodotto, l’anno di costruzione e se necessario il numero di serie.

Alcune macchine particolari possono prevedere dei requisiti tecnici aggiuntivi, ad esempio quando si tratta di prodotti da utilizzare in contesti applicativi complessi, in cui esistono rischi specifici come esplosioni o il contatto con sostanze pericolose.

Questo documento viene considerato la parte formale del macchinario, in quanto serve per dimostrare che tutti gli obblighi di legge e gli interventi di natura tecnica sono stati effettuati secondo le norme di riferimento. Ovviamente è il fabbricante che assicura la veridicità delle informazioni, perciò in caso di controlli è responsabile della correttezza di quanto indicato nella dichiarazione di conformità della macchina.

Questo documento deve essere rilasciato sia per il macchinario nella sua interezza, laddove previsto dalle norme, sia per i singoli componenti integrati all’interno. La dichiarazione deve essere incorporata con altri documenti e inserita nel fascicolo tecnico, nel quale devono esserci anche una descrizione generale della macchina, disegni dettagliati e complessivi che ne spieghino il funzionamento e un manuale d’uso e manutenzione.

Inoltre, bisogna corredare il fascicolo tecnico con dei documenti che consentano di verificare la dichiarazione di conformità, come prove tecniche e i relativi risultati.

Chi può firmare la dichiarazione di conformità della macchina – In linea generale è il fabbricante che firma la dichiarazione di conformità, in quanto è il responsabile diretto del prodotto immesso sul mercato. Ovviamente potrebbe non trattarsi del produttore, ma ad esempio essere un mandatario o un’altra persona autorizzata.

Quanto trovi un consulente che firma la dichiarazione di conformità CE bisogna preoccuparsi. Nella direttiva macchine solo il fabbricante può firmare.

Chi è il fabbricante? Chi progetta e o realizza la macchina. L’importatore nella direttiva macchine è equiparato al fabbricante.

A volte è l’azienda che utilizza il prodotto a firmare la dichiarazione di conformità, ad esempio quando vengono realizzate delle modifiche alla macchina, oppure delle alterazioni significative nell’uso del prodotto marcato CE.

Le normative di legge, infatti, prevedono che non solo per la vendita del macchinario sia necessario fornire la documentazione tecnica richiesta dalle direttive europee, ma anche se si realizzano degli interventi che modificano il funzionamento della macchina.

La dichiarazione di conformità è un passaggio fondamentale per raggiungere la marcatura CE, l’ultimo step che precede l’introduzione del prodotto sul mercato.

L’iter comincia con l’analisi del rischio, per stabilire se il macchinario rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e le norme di riferimento, proseguendo con la creazione del fascicolo tecnico, la dichiarazione di conformità e infine la targa CE, un processo che deve essere realizzato con attenzione e il supporto di professionisti competenti.