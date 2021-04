Due incidenti sulla Gardesana e traffico in tilt

Pomeriggio di sofferenza per la viabilità sull’alta gardesana per colpa di un duplice incidente che ha coinvolto diverse vetture nel primo pomeriggio odierno intorno alle ore 13:00.

Il primo incidente è avvenuta sulla grande circonvallazione della statale 45 bis tra le rotatoria Omega e quella del “Poli” in corrispondenza dell’ immissione su via San Sisto.

Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti alla centrale 112 sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza partita dall’ospedale di Arco che ha prestato le prime cure ad uno dei conducenti che e stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto per stabilire la dinamica dell’incidente sono intervenuti una pattuglia dei carabinieri che hanno anche regolato il traffico, che nel frattempo era stato bloccato, in modo da permettere ai soccorsi di stabilizzare la ragazza ferita.

Un secondo incidente e accaduto poco prima delle 14:00 sempre sulla strada statale 45 bis direttrice Riva Trento poco prima della località Moletta a nord della cittadina arcense all’incrocio tra viale Arciprete Francesco Santoni e la stradina che si immette sulla via a lato strada via Francesco Volta nei pressi di un attività ricettiva posta a lato della strada.

Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati su un fianco. Facendo finire le vetture in mezzo alla strada.

Dopo l’allarme ai soccorsi sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale che hanno svolto tutte le rilevazioni del sinistro e regolato l’intenso traffico che stava transitando sull’importante asse viaria.

Dalle prime informazioni giunte non ci sarebbero stati feriti. Il traffico e stato bloccato in modo da permettere tutti i rilievi e la messa in sicurezza dei veicoli con conseguenti code sui due corsie di marcia.