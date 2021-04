Sulle tracce di Goethe, riscoprire i paesaggi narrati del Trentino e lago di Garda

Nell’anno della pandemia è rifiorito il ruolo della lettura che ha accompagnato le nostre giornate, alcuni grandi autori ci hanno fatto riscoprire il gusto di viaggiare osservando la natura, l’arte e la società umana nel suo complesso, andando oltre il concetto di turismo che conosciamo.

Questi tre elementi costituiscono l’essenza del lungo viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), il grande scrittore esponente del Romanticismo, poeta e drammaturgo tedesco dalla personalità eclettica, interessato anche alla filosofia, teologia, scienze, pittura e musica, senza tralasciare lo studio per le lingue antiche e moderne, tra cui l’italiano.

Se nel ‘500 era la Francia la nazione dove si soggiornava più a lungo, nel ‘600 diventa l’Italia la meta più ambita, capace di attrarre la gioventù aristocratica europea desiderosa di sviluppare e perfezionare la propria educazione e formazione, necessaria per far parte della classe dirigente nel Nord Europa.

Pubblicità Pubblicità

Il termine Grand Tour viene introdotto per la prima volta dal canonico inglese Richard Lassels nel 1670 nella guida dal titolo “The Voyage of Italy”, dove descrive i cinque viaggi in Italia a suo parere destinazione imprescindibile per studenti di architettura, antichità ed arte. Un periodo storico di grande fermento culturale, testimoniato dalla ricca produzione di romanzi, dipinti, stampe e racconti di viaggio.

Tra i primi viaggiatori francesi ed inglesi transitati nel Tirolo italiano tra il XVIII e XIX sec. troviamo anche alcune viaggiatrici donne (Madam de Montollieu, De Recke, Louisa Costello Stuart, ecc..).

Per conoscere i paesaggi narrati e riscoprire la storia del Trentino tramite la letteratura di viaggio sette-ottocentesca il 9 aprile 2021 partecipiamo al webinar: “La notte europea della geografia”.

Pubblicità Pubblicità



Nata in Francia nel 2017, questa iniziativa giunta alla quarta edizione (ed.2020 annullata causa pandemia), è un evento internazionale per far conoscere la Geografia, che nella scuola italiana attualmente ha un ruolo secondario.

In tale occasione l’Associazione italiana degli insegnanti di geografia (AIIG) e il centro Geo-Cartografico (GeCo) dell’Università di Trento hanno presentato alcune ricerche sui viaggiatori e scrittori del passato tra cui Goethe, Mercey e Inglis in un confronto tra passato e presente.

E’ interessante l’approccio interdisciplinare che collega la letteratura alla geografia, particolare il caso Trentino, con finalità didattico-educative, turistiche e di pianificazione territoriale.

Uno studio che interseca le fonti geo-storiche con le fonti letterarie e conoscitive (autori e testi), scienze e natura, mettendo a confronto le descrizioni del paesaggio rurale dell’epoca con quello attuale. Se a Rovereto c’erano coltivazioni di gelso ora scomparse, Trento era un paese di vino e seta, muretti a secco, vigneti e gelsi.

L’opera “Viaggio in Italia” è un resoconto del Grand Tour durato quasi due anni (dal 1786 al 1788), compiuto da Goethe in Italia all’età di 37 anni.

Una decisione maturata da tempo e influenzata dai ricordi di viaggio del padre (nel 1740), che adornavano l’abitazione di famiglia: la carta geografica dove erano segnate le varie tappe, una miniatura della gondola veneziana, alcune vedute romane, i racconti, la lingua e la musica italiana appresa dal simpatico professor Giovinazzi.

Succede che il 3 settembre 1786 Goethe parte in segreto alla volta dell’Italia, lasciando carriera e famiglia per visitare le più importanti città d’arte (Venezia, Firenze, Roma, Napoli e la Sicilia).

I pellegrini che all’epoca giungevano in Italia potevano scegliere diversi itinerari, dalla val Susa, dal Brennero o via mare, il Trentino era un punto di passaggio marginale.

Erano soprattutto studiosi, naturalisti e pittori alla ricerca di tesori da scoprire che solo lo straniero poteva raccontare da un punto di vista esterno; si viaggiava anche per curiosità, noia, per migliorare la salute o per alpinismo.

Goethe arriva l’8 settembre 1786 al Brennero, poi Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, attraversa velocemente l’Italia settentrionale e dedica solo tre ore a Firenze, il suo scopo era di giungere a Roma (il 29 ottobre) per poi proseguire verso Napoli.

Ma a poco a poco, su consiglio dell’amata Charlotte von Stein e degli amici, matura l’idea di conoscere anche la Sicilia e nel ritorno prolungare il soggiorno a Roma.

Goethe viaggiava in incognito anziché come ministro del duca di Weimar, con lo scopo di formare se stesso; non riusciva a conciliare il legame con la società a cui apparteneva, perché era forte l’esigenza di esprimere la propria individualità creativa.

Osservava il comportamento, il modo di vivere, gli usi e costumi degli abitanti, cogliendo gli aspetti originali e caratteristici dell’essere umano, che riportava minuziosamente nei suoi diari. La cultura opposta rispetto a quella del paese d’origine, contribuisce alla sua maturazione interiore.

Non solo poeta, si esprimeva anche nella pittura, studiando architettura, prospettiva e disegno del paesaggio dal vero, famosi i suoi schizzi delle vedute italiane alla ricerca della classicità.

Durante l’intero viaggio gli farà da cicerone il pittore tedesco Wilhelm Tischbein in Italia per una borsa di studio, autore del famoso “Ritratto di Goethe nella campagna romana” e di altri innumerevoli dipinti.

Al termine del lungo soggiorno in Italia, definito “una rinascita”, Goethe rientra a Weimar con l’ispirazione giusta per comporre i suoi numerosi capolavori.

Il 10 settembre 1786 Goethe giunge a Trento passando per Bolzano in una bella giornata di sole, nella piana aveva notato coltivazioni di viti, mais, gelsi, meli, peri, cotogni e noci.

Fa un giro per la città di Trento e nel suo diario scrive: “Un giovane, al quale chiesi d’indicarmi le cose più notevoli della città, mi mostrò una casa detta Casa del Diavolo (palazzo Galasso), che si vuole costruita in una sola notte, con pietre ammassate a grande velocità, da colui ch’è sempre pronto a distruggere.”

Il giorno successivo eccolo a Rovereto, “punto divisorio della lingua italiana; più a nord si oscilla ancora tra il tedesco e l’italiano. Qui per la prima volta ho trovato un postiglione italiano autentico; il locandiere non parla tedesco e io devo porre alla prova le mie capacità linguistiche.”

Arriva a Torbole il 12 settembre, il paesaggio che lo accoglie gli fa esclamare: ”Quanto vorrei che i miei amici fossero per un attimo accanto a me e potessero godere della vista che mi sta dinanzi! Stasera avrei potuto raggiungere Verona, ma mi sarei lasciato sfuggire una meraviglia della natura, uno spettacolo incantevole, il lago di Garda; non ho voluto perderlo e sono stato magnificamente ricompensato di tale diversione”.

“Sono partito da Rovereto dopo le cinque, prendendo per una valle laterale, che versa le sue acque ancora nell’Adige. Arrivati alla sommità, si presenta in basso un ciglione scosceso e maestoso, che si valica per poi scendere fino al lago. S’incontrano qui le più belle rupi calcaree, che si prestino a studi pittoreschi. Scendendo fino in fondo, si trova poi un paesello sulla punta settentrionale del lago, col suo piccolo porto o meglio luogo d’approdo che si chiama Torbole”.

“Lungo il cammino gli alberi del fico mi avevano già spesso tenuto compagnia, e nello scendere per quell’anfiteatro di rocce, ho trovato anche i primi olivi carichi di bacche ed anche per la prima volta, e comunissimi, quei piccoli fichi bianchi che la contessa Lanthieri mi aveva fatto intravedere come una ghiottoneria.”

“Dalla stanza dove mi trovo una porta conduce al cortile sottostante; vi ho spinto davanti la tavola e ho disegnato a grandi linee il panorama. Si vede il lago per quasi tutta la sua lunghezza; solo in fondo a sinistra esso si sottrae al nostro sguardo. Ambedue le rive, incassate tra colline e montagne, risplendono di innumerevoli piccoli paesi. Dopo la mezzanotte il vento soffia da nord verso sud…”.

La giornata si conclude con la cena di pesce dal “sapore che sta fra la trota e il salmone, ottimo e delicato. Ma la mia vera delizia sono le frutta, i fichi e anche le pere, che qui, dove già crescono i limoni, devono essere eccellenti.”

La passeggiata letteraria “Sui passi di Goethe” ripercorre l’itinerario del poeta che raggiunge Torbole scendendo da Nago, lungo la storica strada di Santa Lucia, all’epoca l’unica via di collegamento verso il lago di Garda arrivando dalla Valle dell’Adige.